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U 35. godini preminuo je britanski bokser i influenser Majkl Selvud. Njegovo beživotno telo pronađeno je u nedelju oko 17 časova na području Tamsajda, svega nekoliko sati pošto je policiji u Mančesteru zvanično prijavljen njegov nestanak. Selvud je poslednji put primećen u subotu oko 20 časova u engleskom gradiću Djukinfildu.

"Majklova porodica je obaveštena i u ovim teškim trenucima podršku im pružaju specijalno obučeni policajci", navedeno je u zvaničnom obaveštenju organa reda, uz napomenu da tačan uzrok smrti još uvek nije saopšten.

Život na društvenim mrežama

Na društvenoj mreži TikTok, gde se predstavljao pod nadimkom Majki, Selvuda je pratilo više od 22.000 ljudi. Njegovi snimci uglavnom su bili posvećeni bokserskim borbama i fitnesu, ali je neretko objavljivao i detalje iz svakodnevnog života, uključujući video-zapise sa sinom i kućnim ljubimcem.

Na njegovom profilu na Instagramu stajao je opis: "Samo živim svoj najbolji singl život, zapratite me i pođite sa mnom na vožnju".

Poslednju poruku svojoj publici uputio je 14. jula. U tom video-snimku energijom je branio sopstveni izbor rivala u ringu, ističući da ne želi da se bori sa "nikogovićima" poput ostalih influensera.

"Želim nekoga ko predstavlja tešku borbu, jer je suština života u izazovima. I to je ono što ja radim", izjavio je tada Selvud.

Oproštaj vernih pratilaca

Posle vesti o nesrećnom događaju, internet su preplavile emotivne poruke i reči oproštaja: "Toliko je tužno, počivaj u miru, obožavao sam da te gledam", "Apsolutno sam u šoku što više nisi ovde! Iskreno se nadam da si konačno pronašao mir. Počivaj u miru", neki su od komentara.

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