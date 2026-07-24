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Američki pevač Kris Braun priznao je na sudu u Londonu krivicu za učešće u tuči koja se dogodila 2023. godine u noćnom klubu u Mejferu. Incident se odnosio na napad na bivšeg prijatelja u privatnom klubu Tejp.

Prema optužnici, Braun je u februaru 2023. godine u klubu napao Dijaova, sa kojim se ranije družio. Tužioci su tvrdili da ga je tokom sukoba udario flašom, nakon čega je Dijaov zadobio povrede. Braun je zbog tog incidenta uhapšen u maju prošle godine nakon povratka u Veliku Britaniju zbog turneje.

Odbacivanje težih optužbi

Današnjim priznanjem pred sudom Southwark Crown Braun je promenio svoj raniji iskaz.

Naime, u junu prošle godine izjasnio se da nije kriv. Tada mu se sudilo za nanošenje telesnih povreda Abrahamu Dijaovu, posedovanje hladnog oružja i pokušaj nanošenja teških telesnih povreda. Te tačke optužnice sada su odbačene, a ostala je samo optužba za učešće u tuči.

Presuda u oktobru

Foto: Profimedia

Suđenje pred porotom, koje je bilo zakazano za 26. oktobar, otkazano je, a za isti datum najavljeno je izricanje presude zbog učešća u tuči. Na sud je 37-godišnji pevač stigao odeven u odelo boje peska, sa zlatnim naočarima za sunce i kačketom. Pri dolasku je mahnuo okupljenim obožavaocima koji su ispred zgrade puštali njegovu muziku i držali transparente, a deo njih je snimao trenutke mobilnim telefonima.

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