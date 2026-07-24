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Čuvena srpska glumica Mirjana Karanović (68) dobro je poznata po tome što intimne detalje iz svog života uglavnom drži dalje od medija. Ipak, jednom prilikom napravila je izuzetak i javno progovorila o vezi sa dve decenije mlađim kolegom Erminom Bravom.

Ono što je izazvalo posebnu pažnju jeste sam početak njihove emotivne priče. Iskra je planula tokom rada na pozorišnom komadu, i to baš za vreme izvođenja krupnih i zahtevnih scena bliskosti. Karanovićeva je ranije ispričala da su na sceni nastupali bez odeće, spušteni na sam pod i prepušteni okruženju. U tako osetljivom trenutku, kolega je svojim obzirnim i zaštitničkim ponašanjem uspeo u potpunosti da dobije njeno poverenje.

Pogledajte fotografije Mirjane Karanović:

1/6 Vidi galeriju Premijera filma Majka Mara u Sarajevu Foto: Nemanja Nikolić

"Sve je to Ermin izneo tako da nisam imala nikakvih problema. On je jedan od najboljih partnera koje sam ikada imala", ispričala je glumica, dodavši da je taj odnos za nju predstavljao nešto najbolje što joj se dogodilo u toj životnoj fazi.

Radikalni potezi

Osim po emotivnom životu, Mirjana Karanović u svojoj sedmoj deceniji privlači veliku pažnju i odatle dobija pohvale za fizičku formu i energiju. Za njen izgled u velikoj meri zaslužne su temeljne korekcije u svakodnevnoj ishrani. Usled narušenog rada štitne žlezde, bila je prinuđena na korenite promene u jelovniku.

Ermin Bravo Foto: Printscreen YouTube

"Potpuno sam izbacila testa, žitarice, mahunarke, mlečne proizvode," navela je glumica, priznavši da joj je prilagođavanje na ovako restriktivan jelovnik u početku teško padalo.

Uz to, napomenula je da meso ne konzumira već skoro trideset godina - tačnije 27 godina. Danas se njeni obroci zasnivaju prevashodno na povrću i ribi, uz manje količine semenki i suvog voća.

Pogledajte video: Trening Mirjane Karanović