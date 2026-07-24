ne liči na sebe

ne liči na sebe

Slušaj vest

Džoni Dep iznenadio je obožavaoce kada se ove nedelje pojavio na Komik-konu u San Dijegu, ali ne kao on sam. Glumac (63) na događaj je stigao potpuno transformisan u Ebenezera Skrudža, škrtog i mrzovoljnog lika iz predstojećeg filma "Ebenezer: Božićna priča".

Potpuno je ušao u lik

Dep je u kostimu lika promovisao novu adaptaciju klasika Čarlsa Dikensa, koja u bioskope stiže 13. novembra. Umesto svog uobičajenog izgleda, glumac je nosio odeću iz viktorijanskog doba, dugi plavi kaput, crni cilindar, sedu periku i koristio štap, zbog čega ga mnogi obožavaoci u prvi mah nisu prepoznali.

Pogledajte kako izgleda Džoni Dep u novoj ulozi:

1/5 Vidi galeriju Džoni Dep, "Ebenezer: Božićna priča" Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Paramount / Ferrari / Profimedia

Za potrebe promocije filma u poznatoj četvrti Gaslamp u San Dijegu postavljen je lažni izlog prodavnice prekriven veštačkim snegom. Veliki broj obožavalaca okupio se oko seta pre nego što je Dep izašao kroz vrata dok su pored njega pevali božićni horovi.

Ostao u ulozi i nakon izlaska pred publiku

Dep se tokom celog pojavljivanja ponašao kao Skrudž te je zadržao mrzovoljni karakter lika, iako su mu okupljeni obožavaoci slali poruke podrške. Kada mu je neko iz publike dobacio: "Dobar dan, gospodine Skrudž", Dep je odgovorio u ulozi: "Šta je tu dobro?"

Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

U jednom trenutku zapitao se i zašto se ljudi okupljaju ispred prodavnice, što je dodatno oduševilo okupljene. Pre nego što se vratio iza drvenih vrata, kratko je zastao, pogledao publiku i uzviknuo poznatu Skrudžovu rečenicu: "Besmislica!" (Humbug!)

Glumac je u kostimu ostao i tokom panela "Reditelji o režiji" koji je organizovao Kolajder u sklopu Komik-kona. Pred publikom se pojavio sa svećom u ruci i nastavio da se kreće kao svoj lik.

Prva velika holivudska uloga nakon suđenja sa Amber Herd

Film "Ebenezer: Božićna priča" reditelja Tija Vesta označava Depovu prvu veliku holivudsku ulogu za jedan veliki studio nakon pravne bitke sa bivšom suprugom Amber Herd. Dep je poslednjih godina uglavnom radio na međunarodnim projektima, među kojima su filmovi "Minamata" i "Žan di Bari", a režirao je i nezavisni film "Modi: Tri dana na krilima ludila". U novoj adaptaciji Dikensove priče uz njega glume Andrea Rajzboro, Ijan Makelen, Rupert Grint i Dejzi Ridli. Film u bioskope stiže 13. novembra.

Pogledajte video: Da li Džoni Dep išao "pod nož"?