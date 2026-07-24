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Nadaleko poznati po jednom od najtrajnijih i najstabilnijih brakova na javnoj sceni, poznata glumica Julija Visockaja i proslavljeni režiser Andrej Končalovski iza sjajne karijere i osmeha nose nezamislivu roditeljsku patnju. Strašan udes u kom je stradala njihova naslednica Marija zauvek je obeležila njihov život, a snagu za dalji korak naši su u jednoj izuzetno hrabroj odluci.

Visockaja i Končalovski već decenijama važe za uzor čvrstog umetničkog i bračnog saveza. Glumici, koja trenutno ima 52 godine, miran porodični dom uvek je bio ispred svih profesionalnih dostignuća. Ipak, idiličan život ove porodice prekinut je tragedijom sa trajnim posledicama.

Pogledajte u galeriji fotografije Julije Visockaje:

1/6 Vidi galeriju Julija Visockaja Foto: Yulia Morozova / Zuma Press / Profimedia, Ekaterina Chesnokova / Sputnik / Profimedia, Arina Antonova / Zuma Press / Profimedia

Nepokolebljiva borba za Mariju

Kada su 1999. godine dobili ćerku Mariju, činilo se da je njihova sreća potpuna. Međutim, 2013. godine, dok je Marija imala samo 14 godina, dogodila se nesreća koja je iz korena promenila sve. Tokom boravka u Francuskoj, devojčica je u automobilu kojim je upravljao njen otac doživela teške povrede glave i pala u komu, u kojoj se nalazila sve do danas.

Lekari u Francuskoj davali su izuzetno loše prognoze i predlagali roditeljima da devojčicu isključe sa aparata. Uprkos dubokom bolu, Julija i Andrej su to odlučno odbili, rešeni da se do kraja bore za njen život, nakon čega su je prebacili na lečenje u Rusiju.

Godine koje su usledile donosile su smenu nade i teških trenutaka. Julija je u pojedinim momentima delila da je Marija reagovala na svetlosne i zvučne signale, pa čak i pokušavala da se pomeri, ali bi se teške posledice povrede uvek vraćale. Čak 13 godina posle udesa, njeno stanje je i dalje izuzetno teško, a o njoj neprekidno brine tim vrhunskih ruskih lekara.

Foto: Ekaterina Chesnokova / Sputnik / Profimedia

Usvojila devojčicu

Uprkos neprolaznom bolu i stalnoj brizi za Mariju, poznati par je pre oko pet godina odlučio da otvori vrata svog doma još jednom detetu. Usvojili su devojčicu Sonju kada je imala svega devet dana. Ovu informaciju su dugo čuvali daleko od očiju javnosti, pa se za usvajanje saznalo tek krajem 2025. godine, kada je devojčica imala četiri godine. Julija je tada u opsežnom intervjuu kod Laure Džugelije prvi put javno progovorila o ovom koraku.

Kako je naglasila, suprug i ona nisu želeli da prave tajnu od usvajanja, već im je namera bila da Sonji obezbede mirno odrastanje bez medijskog pritiska i uticaja društvenih mreža. Danas im mala Sonja vraća osmeh na lice. Julija ističe da, posle svih godina tuge i neizvesnosti, ponovo oseća pravu radost majčinstva.

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