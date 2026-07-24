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Poznata glumicaŠarliz Teron privukla je veliku pažnju javnosti izjavom o fizičkom izgledu kolege Meta Dejmona, sa kojim deli kadar u novom ostvarenju reditelja Kristofera Nolana pod nazivom "Odiseja". Njene reči izazvale su talas kritika, pri čemu su mnogi njeno izlaganje ocenili kao sramotno i neprikladno - ali postavlja se pitanje da li je reakcija publike preuređena.

"Čak i sada ga gledam, a ne bi trebalo", izjavila je 50-godišnja glumica, kojoj je u filmu pripala uloga nimfe Kalipso, dok Dejmon (56) tumači glavnog junaka.

Teronova nije krila da je kolegina transformacija ostavila snažan utisak na nju, pohvalivši i njegov rad i fizičku spremu.

Pogledajte u galeriji kadrove iz filma "Odiseja":

1/9 Vidi galeriju Fillm Odiseja Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved.

"Videla sam ga bez kostima. Neverovatan je. Neverovatan! Čak i sada ga čudno gledam i netremice gledam u njegovu zadnjicu. Ne bi trebalo to da radim! Pogrešno je, ali izgleda zaista sjajno", dodala je ona.

Zbog uloške grčkog vladara, Met Dejmon se podvrgao rigoroznom režimu. Glumac, koji je dugi niz godina u braku sa Lusijanom Barozo, sproveo je strogu dijetu i naporne treninge, smanjivši svoju težinu sa 90 na 75 kilograma. U razgovoru za magazin People istakao je da je takav rezultat zahtevao potpunu promenu životnog ritma, naglasivši da je izgradnja mišićne mase u šestoj deceniji života izuzetno zahtevna. Dok javnost uveliko komentariše njegovu promenu, reakcija Šarliz Teron naišla je na osudu onih koji smatraju da je takav opis oženjenog kolege nedoličan.

Ponovna saradnja i rigorozna dijeta

Ovo nije prvi put da Šarliz Teron i Met Dejmon rade zajedno - publika ih pamti i po ostvarenju "Legenda o Bageru Vensu" iz 2000. godine. Dve decenije kasnije, ponovo su se našli na zajedničkom projektu pod rediteljskom palicom Kristofera Nolana.

Tumačenje likova iz grčke mitologije zahtevalo je ozbiljnu fizičku pripremu, pa je Dejmon u intervjuu za Pipl naglasio da je morao pažljivo da bira namirnice i u potpunosti izbaci gluten. Gostujući u podkastu Ejmi Poler "Good Hang", glumac je priznao da mu je odricanje od hleba, piva i testenina teško palo, ali da su postignuti rezultati opravdali uloženi trud.

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