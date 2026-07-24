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Poznati američki rokerDžon Bon Džovi bio je primoran da obustavi koncert u njujorškoj dvorani "Medison skver garden" nakon otprilike devedeset minuta svirke usled zdravstvenih poteškoća, potvrdio je predstavnik benda za medije. Slavni pevač se sa scene direktno obratio prisutnima i zamolio ih da ne bacaju svoje karte jer će naknadno organizovati novi nastup.

"Nemojte bacati svoje ulaznice... Pronaći ću način da zakažemo novi termin. Moraću da se smirim na jednu noć", poručio je muzičar, a video-snimci njegovog obraćanja ubrzo su preplavili društvene mreže.

Sinusna infekcija prekinula spektakl

Predstavnik grupe potvrdio je za ABC News da se roker prethodnih dana borio sa akutnom upalom sinusa, što je bio glavni razlog prevremenog završetka svirke.

"Džon Bon Džovi je sa bine rekao publici da se bori sa infekcijom sinusa, zbog čega je koncert ranije završen. Uskoro će biti objavljene nove informacije", stoji u zvaničnom saopštenju.

Foto: Profimedia

Prva velika turneja nakon operacije

Ovaj nastup bio je osmi od ukupno devet planiranih u "Medison skver gardenu" u okviru aktuelne turneje pod nazivom "Forever“, koja je zvanično započela 7. jula.

Prema prvobitnom rasporedu, bend bi trebalo da ponovo izađe pred njujoršku publiku već u nedelju, nakon čega ih tokom avgusta i septembra očekuje još pet zakazanih koncerata širom Velike Britanije. Inače, koncertna serija "Forever" predstavlja prvu veliku turneju Džona Bon Džovija otkako se 2022. godine podvrgao operaciji glasnih žica.

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