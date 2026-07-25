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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

sultan Ahmed I Foto: Promo

Sadržaj 9. epizode

Nakon pobune spahija i janjičara, sultan Ahmed se našao u bezizlaznoj situaciji i prinuđen je da što pre nađe rešenje. Tada Safije iznosi svoj uslov. Hoće li Ahmed pristati na njene zahteve?

Kada je sultanija Handan dobila od Halime bitnu informaciju, Ahmed odlučuje da napadne sultaniju Safije. Nakon što su svi njeni ljudi od poverenja uklonjeni sa položaja, sukob između unuka i bake postaje još žešći. Međutim, Safije pokazuje da je njena mreža uticaja mnogo veća nego što bilo ko naslućuje, jer je tokom prethodnih decenija izgradila državu u državi. U nameri da učvrsti svoj uticaj, Safije povlači novi potez i kao neočekivanog mladoženju za svoju ćerku Fahrije predlaže ime koje će sve zateći.

Sudbina Iskendera je odlučena Foto: Promo

Anastasija priznaje Golge da se svega seća, i da je Rejhan-aga ubica. S druge strane, između Ahmeda i nje rađaju se sve jača osećanja koja više ne mogu da sakriju. Ipak, Anastasija je na životnoj raskrsnici - pobeći iz palate i pronaći svoju porodicu, ili ostati uz Ahmeda.

Iskender je sa povezom preko očiju doveden pred Ahmeda i Anastasiju dok su nasamo u tajnom vrtu. Dok Anastasija pokušava da otkrije ko je taj misteriozni mladić, Ahmed donosi odluku koja će nepovratno promeniti Iskenderov život.

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