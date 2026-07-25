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Sloboda Mićalović i Ana Franić su na Instagramu objavile snimak koji je odmah pokrenuo lavinu reakcija. Glumice, koje su inače i bliske prijateljice, snimale su se na groblju dok su tražile grob svog pokojnog profesora glume Predraga Bajčetića, a u komentarima su dobile različite reakcije pratilaca.

Tim povodom se na Instagramu oglasila i sama Ana Franić.

"Ko god misli da je ovo nepoštovanje mrtvih, a ne oda našoj sluđenosti u ljubavi prema čoveku koji nam je bio kao otac i više od toga i istovremeno njegovom ironijskom otklonu koji je obožavao kao i sarkazam, taj o životu ništa ne zna", napisala je Ana Franić.

Foto: Printscreen/ Instagram

Reditelj i profesor Predrag Bajčetić je, podsetimo, preminuo 2018.

Foto: Damir Dervišagić

"Puna su nam usta poštovanja, a istovremeno pljuvačine po svemu. Suze koje isplačemo za našim voljenima kojih više nema, a svako ima nekoga koga nema, ne prikazujemo u snimcima, ali bi naš Baja uvek voleo da pokažemo radost što smo bili njegovi i on naš jer bi nam inače rekao: prosto ste samo patetični!!! Lep pozdrav svima", dodala je glumica.

Foto: Printscreen/ Instagram

I Sloboda Mićalović se oglasila u komentarima, pa je ispod videa ostavila emotikone plača, crvenog srca i podignutih ruku, a Ana je na to odgovorila: "Bajči na ponos", uz emotikon srca.

Foto: ATA images

"Pevali mu na sahrani"

Podsetimo, glumice su uz pomenuti video u opisu dodale:

"Nikada nismo bili obična glumačka FDU klasa i ni po čemu se nismo uklapali u taj bajkoviti i romantizovani volim svoje klasje fazon. Vazda crni humor, vazda pesma, mnogo svađa, poneka tuča, vazda drama Dostojevski Čehov, mojne komediju sem srpske seljačke, vazda usukanih obraza u crnom, znani svima kao Bajčini svedoci, njegovi poslednji, njegove razmažene bebe koje su kao skakavci iskakali iz svakog segmenta njegovog života a neretko i stana na opŝte prevrtanje očima starijih generacija. Obožavao on nas, obožavali mi njega, ali ne kako se to zaboga očekuje... Nunali ga na samrti, pevali mu na sahrani, jer je on tako hteo i jer mu se moglo da ode u svojoj režiji... I ovaj video od juče je nešto čemu bi se on toliko slatko smejao, onako pokvareno, preko cigare i gutljaja koce, pa bi nas obe zagrlio onim svojim ručerdama tako da nam ramena puknu i rekao: Sloboda i Ana, prosto ne biva da budete Sarka i Gina. I nosite se u pi**u materinu!!! Nek ostane ovo ovde kao kratki dokumentarni jer Vas volimo, profesore, i čuvamo uspomenu na Vas onako kako bi Vi voleli: Blesavo, bezobrazno, smelo, ciganski, ali sa stilom, na štiklama."

Foto: Printscreen Instagram

"Ja kažem da je tu, ja kažem! Ja sam malopre tu i stajala, al' nisam videla koji je grob!", govorila je Ana, dok ju je Sloboda snimala.

"Pa, j**o te, gde nazad, ovo je parcela ta! Pokaži mu to drvo, ja lepo kažem, ekspert grobljanski! Jao, sve u štiklama... (smeh) Ne mogu da hodam, j**o te, preko grobova...", pričala je Sloboda, da bi na kraju našle Bajčetićev grob.

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