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Džim Parsons bio je na vrhuncu slave tokom snimanja serije "Teorija velikog praska", ali je taj period za njega imalo visoku cenu. U nedavnom intervjuu za emisiju "All Out with Jon Dean", 53-godišnji glumac je govorio o svojoj dugogodišnjoj karijeri i godinama koje je proveo u popularnom sitkomu.

"Kad se danas osvrnem, shvatam da sam u nekim od najboljih trenutaka svog života zapravo bio očajan", otkrio je, prenosi People. "Nisam bio srećan. Bio sam pod stresom."

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"Imao sam osećaj da moram da balansiram previše stvari odjednom. Verovao sam da su uspeh i sve dobro što mi se dešavalo rezultat isključivo tog preteranog rada, discipline i svega ostalog", dodao je. "Možda je to delom i bila istina. Ne znam. Ne mogu to da tvrdim jer sam tada jednostavno tako funkcionisao."

Uloga Šeldona Kupera donela mu je niz prestižnih nagrada, ali danas smatra da žrtva nije bila vredna."Ne bih to ponovio ni za kakav novac. Bilo je stresno i povremeno sam se osećao jadno. Sâm sam sebe unesrećivao", rekao je.

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Opsesija umesto radne etike

Na pitanje voditelja Džona Dina da li je uzrok toga bila isključivo njegova radna etika, Parsons je objasnio da je to bio samo deo problema.

"To se delimično manifestovalo kao radna etika, ali zapravo je bila reč o opsesivnom ponašanju", otkrio je. "Da, bio sam disciplinovan. Imao sam dobru radnu etiku, ali velikim delom to je bilo zato što je moje ponašanje po prirodi pomalo opsesivno-kompulsivno."

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"U glavi sam imao spisak stvari koje sam morao da obavim kako bih se osećao sigurno i uvereno da mogu dobro da odradim posao, što zapravo nije bila istina", rekao je Parsons. Zbog toga je, kaže, propustio "gomilu životnih trenutaka".

Na pitanje postoji li način da mladi glumci pronađu ravnotežu, Parsons je odgovorio: "Iskreno, ne znam." Zatim je dodao: "Isto tako, ne mogu da se vratim u prošlost. Ne bih bio ovde gde sam danas da nisam prošao kroz taj period, a moja donekle autodestruktivna priroda bila je deo cele priče."

Odnos prema slavi i ulozi

Iako ga publika i dalje najviše pamti po ulozi Šeldona, kaže da se njegov odnos prema tome menja. "Taj odnos se razvija i s vremenom postaje sve bolji. Moja osećanja su bolja i zdravija. Kada pogledam unazad, mislim da niko nije bio spreman na to, a najmanje ja", otkrio je Parsons.

Slavu je opisao kao "vrlo čudnu psihološku pojavu". "Ovo nije prigovor. Samo pokušavam da budem dovoljno blag prema sebi da to priznam i sagledam situaciju što je jasnije moguće", rekao je.

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"Čudan je osećaj kada uđeš u prostoriju i znaš da te ljudi poznaju, a ti njih ne", dodao je. Istakao je da mu je još neobičnije što ga većina ljudi poznaje kao lik kog ne glumi već "punih sedam godina".

Parsons je glumio Šeldona Kupera u seriji "Teorija velikog praska" od 2007. do 2019. godine. Za tu ulogu je osvojio Zlatni globus i nekoliko nagrada Emi.

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