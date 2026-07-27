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Adela Norijega, nekadašnja kraljica meksičkih telenovela, na vrhuncu slave se povukla iz javnosti bez objašnjenja, ostavivši iza sebe jednu od najvećih misterija latinoameričke televizije.

Dok su Talija, Lusero i Veronika Kastro nastavile da grade karijere pred reflektorima, jedna od najvećih zvezda latinoameričkih sapunicaodlučila je da nestane bez pozdrava.

Adela Norijega, žena koju su milioni gledalaca obožavali u serijama "María Isabel", "El Privilegio de Amar", "Amor Real" i "Fuego en la Sangre", već gotovo dve decenije nije dala intervju, pojavila se u javnosti niti potvrdila gde danas živi. Upravo zbog toga postala je jedna od najvećih misterija televizijskog sveta.

U galeriji pogledajte fotografije Adele Norijege:

1/10 Vidi galeriju Adela Norijega Foto: printscreen/ Tvnovelas, printscreen/youtube/ Tvnovelas

Rođena je 24. oktobra 1969. godine u Meksiko Sitiju. Detinjstvo joj nije bilo lako. Otac joj je preminuo dok je još bila tinejdžerka, a kasnije je ostala i bez majke, koja je 1995. izgubila bitku s rakom. Uz Adelu su ostali starija sestra Rejna i mlađi brat Alehandro.

Sudbina joj se promenila kada je sa samo 12 godina primećena u jednom tržnom centru. Agenti su odmah uočili njenu fotogeničnost, pa je počela da snima reklame, pozira kao model i pojavljuje se u glazbenim spotovima. Posebno se pamti njeno pojavljivanje u spotovima Lusíje Mendez i Luisa Migela, tada najvećih zvezda meksičke muzičke scene.

Na televiziji je debitovala sredinom osamdesetih u serijama "Principessa" i "Juana Iris", a ubrzo se pojavila i u popularnoj humorističkoj emisiji "Cachún cachún ra ra!". Već tada kritičari su tvrdili da poseduje retku kombinaciju prirodne lepote i glumačke harizme.

Prvu glavnu ulogu dobila je 1987. godine u seriji "Yesenia", a upravo joj je iste godine telenovela "Quinceañera" donela status nacionalne zvezde. Serija se smatra prvom pravom tinejdžerskom telenovelom u Meksiku, a bavila se tada kontroverznim temama poput droge, seksualnosti, vršnjačkog nasilja i društvenih razlika.

Nakon toga usledio je još jedan veliki hit – "Dulce Desafío", koji ju je definitivno pretvorio u miljenicu publike.

Devedesete i početak 2000-ih obeležili su apsolutnu dominaciju Norijege na latinoameričkim televizijama.

Nakon kratkog perioda saradnje s Telemundom, gde je snimila hit-seriju "Guadalupe", te rada u Kolumbiji na projektu "María Bonita", vratila se u Televisu i započela najuspešniji period svoje karijere.

Ređali su se uspesi - "María Isabel" (1997.), "El Privilegio de Amar" (1998.), "El Manantial" (2001.), "Amor Real" (2003.), "La Esposa Virgen" (2005.) i "Fuego en la Sangre" (2008.).

Posebno se istakla u seriji "El Privilegio de Amar", jednoj od najgledanijih telenovela u istoriji Meksika. Projekat je rušio rekorde gledanosti i osvojio brojne nagrade.

Tokom karijere osvojila je više TVyNovelas nagrada, među kojima se posebno ističu priznanja za "María Isabel", "El Privilegio de Amar", "El Manantial" i "Amor Real". Publika i mediji često su je nazivali "kraljicom telenovela", a njena popularnost proširila se daleko izvan Meksika.

Godine 2008. snimila je "Fuego en la Sangre", koja je trebala da bude samo još jedan uspešan projekat u njenoj karijeri.

Niko nije slutio da će to biti njena poslednja televizijska uloga.

Nakon završetka snimanja jednostavno je nestala iz javnosti. Nije se pojavila ni u jednoj novoj seriji, nije dala intervjue niti otvorila profile na društvenim mrežama.

Dok su obožavatelji očekivali povratak, godine su prolazile bez ikakvih novih informacija. Upravo zbog potpune tišine oko Adele Norijege razvile su se brojne teorije.

Jedna od najpoznatijih teorija povezuje Adelino ime sa bivšim predsednikom Meksika, Karlosom Salinasom de Gortarijem. Mediji su tvrdili da je glumica bila u vezi sa njim i da mu je navodno rodila sina, ali te informacije nikada nisu potvrđene. Adela se nikada nije oglašavala povodom ovih priča, što je samo dodatno podstaklo znatiželju javnosti.

"Kriju to jer se Karlos taman oženio Anom Paulom Žerard kad mu je Adela rodila dete. Supruzi to nikada nije priznao, iako ga je nekoliko puta pitala da li je to istina", rekao je izvor blizak Karlosu jednom prilikom.

"On je bio očaran njenom lepotom 1988. godine kada ju je video u glavnoj ulozi jedne telenovele. Odmah je nazvao producenta i rekao mu da im ugovore susret. Iako je ona odbijala, Karlos je zapretio da će uticati na njenu karijeru. Rekao joj je da mora da ispuni sve njegove želje ukoliko se želi baviti glumom. Nakon što je rodila dete, pobrinuo se da 'nestane', te joj je zapretio da više nikada ne sme da se pojavi u javnosti. Ne znam čime ju je i kako ucenio, ali upalilo mu je", rekao je Adelin prijatelj sa kojim je bila bliska 90-ih godina.

Ipak, najraširenija teorija je bila ona da boluje od teške bolesti. Godinama su se pojavljivale glasine da se leči od raka, ali nikada nisu potvrđene.

Druga teorija tvrdila je da se udala za moćnog poslovnog čoveka i odlučila da živi daleko od javnosti. Pojavljivale su se čak i tvrdnje da ima decu i da je zbog porodice napustila glumu, ali ni za to nikada nisu ponuđeni dokazi.

Treća teorija govori da se jednostavno zasitila slave. Nakon više od dve decenije provedenih pred kamerama, navodno je odlučila da živi mirnijim životom i posveti se privatnim poslovima, uključujući ulaganja u nekretnine u Sjedinjenim Američkim Državama.

Povremeno su se pojavljivale čak i lažne vesti o njenoj smrti, koje su kasnije demantovane. Upravo takve objave dodatno su hranile interesovanje javnosti za njezin život.

Tačno mjesto njenog boravka nije javno potvrđeno, a sama Adela već godinama ne komunicira s medijima. Poslednje verodostojne informacije govore da živi povučeno i da ne planira da se vraća glumi.

Ipak, njene serije i dalje se emituju širom sveta, a mlađe generacije otkrivaju je putem striming platformi i televizijskih repriza. Upravo zato Adela Norijega ostaje jedinstven fenomen – zvezda koja je na vrhuncu slave odlučila da ode, a da nikada nije objasnila zašto.

Možda upravo zato njena misterija traje već gotovo dvadeset godina.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

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