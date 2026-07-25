Dobio je dete s prijateljicom bivše žene: Kad je sinu dala ime po bivšem dečku, njegova reakcija je mnoge zbunila
Britanski glumac Orlando Blum (49) i australijska manekenka Miranda Ker (43) bili su jedan od omiljenih slavnih parova. Njihov prvi susret bio je u garderobi nakon modne revije u Njujorku 2006, a Orlandu se manekenka odmah svidela. Tražio je njen broj telefona, ali ona nije htela mu da.
Orlando je bio uporan i uspeo je da dođe do njenog broja preko zajedničkog poznanika i ubrzo je prijateljstvo preraslo u romansu. Miranda nije bila oduševljena time što joj se nabacuje slavni glumac, i to zato jer ju je brinula njegova slava.
"Nisam baš bila srećna - ne zbog njega, već zbog ideje da budem s filmskom zvezdom", rekla je jednom prilikom. Blum ju je osvojio svojim šarmom i brzo su postali miljenici javnosti. Zaprosio ju je u junu 2010. i samo mjesec dana kasnije izgovorili su sudbonosno "da" u tajnosti. Činilo se da je reč o ljubavi koja se retko viđa. U javnosti su se uvek podržavali, on je pratio svaku njenu reviju, a ona je dolazila s njim na crveni tepih da promoviše njegove filmove. U medijima je uvek isticala kako je oduševljena njegovim talentima.
Naredne godine dobili su sina Flina Kristofera Blančarda Koplanda Bluma, koji je ime Kristofer dobio po Mirandinom dečku iz srednje školekoji je poginuo u saobraćajnoj nesreći. S njim je bila u vezi dve godine.
"Nakon što je umro, napisala sam mu pismo u kom sam mu rekla da se nadam da ću svoje prvo dete nekako nazvati po njemu. Rekla sam to Orlandu, a on mi je rekao da bi bio srećan zbog toga. Orlando je dobar čovek", rekla je svojevremeno Ker. Nakon šest zajedničkih godina, Miranda i Orlando okončali su svoj brak 2013.
U galeriji pogledajte fotografije Kejti Peri i Orlanda Bluma:
"Volimo se. Mi smo porodica. Bićemo zauvek u životima jedno drugog", rekao je glumac nakon razvoda.
Miranda je kasnije otkrila da je nakon razvoda bila u depresiji, ali je ubrzo pronašla novu ljubav s Evanom Špigelom, suosnivačem aplikacije Snapchat i izvršnim direktorom kompanije Snap Inc., s kojim danas ima troje dece. Orlando je 2016. sreću pronašao uz pevačicu Kejti Peri, s kojom je 2020. dobio ćerku Dejsi. Raskinuli su sredinom 2025, a pevačica je sad u vezi s bivšim kanadskim premijerom Džastinom Trudoom (54).
Inače, Kejti Peri i Miranda Ker su ranije bile dobre prijateljice, a ostale su u dobrim odnosima čak i nakon što je Kejti ušla u vezu s Orlandom i dobila ćerku.
(Kurir.rs/ Story.hr)
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