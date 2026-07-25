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Britanski glumac Orlando Blum (49) i australijska manekenka Miranda Ker (43) bili su jedan od omiljenih slavnih parova. Njihov prvi susret bio je u garderobi nakon modne revije u Njujorku 2006, a Orlandu se manekenka odmah svidela. Tražio je njen broj telefona, ali ona nije htela mu da.

Orlando je bio uporan i uspeo je da dođe do njenog broja preko zajedničkog poznanika i ubrzo je prijateljstvo preraslo u romansu. Miranda nije bila oduševljena time što joj se nabacuje slavni glumac, i to zato jer ju je brinula njegova slava.

Orlando Blum i Miranda Ker Foto: Jesal Parshotam / Pacific coast news / Profimedia

"Nisam baš bila srećna - ne zbog njega, već zbog ideje da budem s filmskom zvezdom", rekla je jednom prilikom. Blum ju je osvojio svojim šarmom i brzo su postali miljenici javnosti. Zaprosio ju je u junu 2010. i samo mjesec dana kasnije izgovorili su sudbonosno "da" u tajnosti. Činilo se da je reč o ljubavi koja se retko viđa. U javnosti su se uvek podržavali, on je pratio svaku njenu reviju, a ona je dolazila s njim na crveni tepih da promoviše njegove filmove. U medijima je uvek isticala kako je oduševljena njegovim talentima.

Orlando Blum i Miranda Ker Foto: Gregorio T. Binuya Collection / Everett / Profimedia

Naredne godine dobili su sina Flina Kristofera Blančarda Koplanda Bluma, koji je ime Kristofer dobio po Mirandinom dečku iz srednje školekoji je poginuo u saobraćajnoj nesreći. S njim je bila u vezi dve godine.

"Nakon što je umro, napisala sam mu pismo u kom sam mu rekla da se nadam da ću svoje prvo dete nekako nazvati po njemu. Rekla sam to Orlandu, a on mi je rekao da bi bio srećan zbog toga. Orlando je dobar čovek", rekla je svojevremeno Ker. Nakon šest zajedničkih godina, Miranda i Orlando okončali su svoj brak 2013.

U galeriji pogledajte fotografije Kejti Peri i Orlanda Bluma:

1/10 Vidi galeriju Kejti Peri i Orlando Blum Foto: Profimedia

"Volimo se. Mi smo porodica. Bićemo zauvek u životima jedno drugog", rekao je glumac nakon razvoda.

Miranda je kasnije otkrila da je nakon razvoda bila u depresiji, ali je ubrzo pronašla novu ljubav s Evanom Špigelom, suosnivačem aplikacije Snapchat i izvršnim direktorom kompanije Snap Inc., s kojim danas ima troje dece. Orlando je 2016. sreću pronašao uz pevačicu Kejti Peri, s kojom je 2020. dobio ćerku Dejsi. Raskinuli su sredinom 2025, a pevačica je sad u vezi s bivšim kanadskim premijerom Džastinom Trudoom (54).

Inače, Kejti Peri i Miranda Ker su ranije bile dobre prijateljice, a ostale su u dobrim odnosima čak i nakon što je Kejti ušla u vezu s Orlandom i dobila ćerku.

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