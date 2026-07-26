Slušaj vest

Glumica Kiki Palmer ostala je iznenađena kada je tokom gostovanja Opru Vinfri u njenom podkastu "Baby, This is Keke Palmer" saznala dapravo ime slavne voditeljke zapravo nije Opra, već Orpa. Vinfri je u epizodi objavljenoj 21. jula objasnila da njeno ime potiče od biblijskog lika Orpe iz Knjige o Ruti.

"Ime potiče od biblijskog lika Orpe. To je iz Knjige o Ruti, prvog poglavlja, četrnaestog stiha. Reč je o priči o Ruti i Naomi. Ruta je rekla: 'Kamo god ti ideš, idem i ja.' A Orpa je odgovorila: 'Ja se vraćam. Žao mi je, ne mogu. Put je predug'", objasnila je Vinfri.

Pogledajte u galeriji fotografije Opre Vinfri:

1/6 Vidi galeriju Opra Vinfri Foto: Michael loccisano / Getty images / Profimedia, Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA / Abaca Press / Profimedia, IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Kada je Palmer čula da je Opra zapravo trebala da se zove Orpa, iznenađeno je upitala zašto je promenila ime. Međutim, razlog nije bila njena odluka.

"Niko nije znao kako se to piše. Tako je na krštenici ostalo Orpa, ali su ljudi počeli da me zovu Opra. Sve se svodi na to da li je P pre ili posle R. Jednom kada su počeli da me zovu Opra, tako je i ostalo," objasnila je 72-godišnja voditeljka.

Ime je pogrešno izgovarano decenijama

Vinfri je otkrila da je tek u dvadesetim godinama shvatila kako joj ljudi sve vreme pogrešno izgovaraju ime. Uprkos tome, na njenoj krštenici i danas stoji Orpa.

Tokom razgovora primetila je i da Kiki Palmer takođe ne koristi svoje pravo ime u javnosti.

"Loren Kejana je tvoje pravo ime", rekla joj je Vinfri, otkrivši da je i njena gošća umetničko ime zamenila za ono po kom je danas poznata.

Pogledajte video: