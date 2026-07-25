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Godinama je proslavljeni glumac Brus Vilis važio za simbol snage, odvažnosti i neustrašivih filmskih junaka. Ipak, njegova najvažnija životna uloga poslednjih godina ne odvija se pred filmskim kamerama, već u krugu porodice koja mu pruža nepokolebljivu podršku. Najnovije pojavljivanje holivudskog velikana u javnosti snažno je ganulo njegove obožavaoce širom sveta, koji sa velikom tugom i saosećanjem prate njegovu tešku borbu.

Čuveni glumac Brus Vilis (71) snimljen je u javnosti prvi put posle dužeg vremena, a te fotografije rastužile su mnoge koji ga poštuju. Nekadašnju zvezdu akcionih ostvarenja uslikali su fotoreporteri dok se u društvu svog telohranitelja vozio ulicama Los Anđelesa. Izgledao je iscrpljeno i tokom vožnje je u nekoliko navrata zevao.

Brus se 2022. godine povukao iz glumačkog sveta nakon što mu je dijagnostikovana afazija, oboljenje koje narušava moć govora i razumevanja jezika. Dodatne medicinske analize pokazale su da je zapravo reč o frontotemporalnoj demenciji, progresivnom neurodegenerativnom poremećaju koji oštećuje čeone i slepoočne režnjeve mozga, utičući na ponašanje, govor i motoriku. Od tog trenutka glumac živi daleko od očiju javnosti, okružen najmilijima koji mu neprestano pružaju negu i pažnju.

Teška odluka i odlazak u specijalizovani dom

S obzirom na specifičnosti njegovog zdravstvenog stanja, od prošle godine boravi u ustanovi u kojoj ima adekvatnu medicinsku brigu. Njegova supruga Ema Heming Vilis (50) našla se na meti kritika zbog ove teške, ali neophodne odluke.

"To je bila jedna od najtežih odluka. Nije došla lako. Negovatelji se često suočavaju sa izuzetno teškim odlukama i moraju da urade ono što je najbolje za svoju porodicu i najsigurnije za osobu o kojoj brinu. Brus sigurno ne bi želeo da njegova bolest zaseni detinjstvo njegovih devojčica. Znam to. Niko nije mogao da dođe i prespava kod nas, da se igra. Nismo pozivali ljude u kuću... Bilo je to veoma teško razdoblje", priznala je ona.

Ona je dodala da su na donošenje ove odluke znatno uticale i njihove maloletne kćerke Mejbel Rej (14) i Evelin Pen (12).

Podrška i ljubav cele porodice

Porodica povremeno podeli pokoju informaciju iz njegovog života, vodeći računa o tome da sačuva njegovu privatnost. Zbog toga je svako njegovo pojavljivanje u javnosti privuklo ogromnu pažnju. Pored dve kćerke iz braka sa Emom, Brus iz prethodne zajednice sa glumicom Demi Mur ima još tri kćerke – Rumer (37), Skaut (35) i Talulu (32), koje ga redovno obilaze.

"Pojavila se nežnost. Uvek je bio taj neki mačo tip, a sada je tu... krhkost nije prava reč, ali jednostavno neka blagost koju kao Brus Vilis možda na neki način nije mogao sebi da dozvoli", izjavila je Rumer u podkastu The Inside Edit.

Iako Brus često ne prepoznaje svoje najbliže, što im izuzetno teško pada, porodica je zahvalna na svakom trenutku koji i dalje mogu da provedu sa njim.

Pogledajte fotografije Brusa Vilisa i Demi Mur u mladosti:

1/8 Vidi galeriju Demi Mur i Brus Vilis Foto: Ralph Dominguez/MPI/Capital Pict / Capital pictures / Profimedia, UPI / Newscom / Profimedia

"Srećna sam i zahvalna što i dalje mogu da odem kod njega i zagrlim ga. Zahvalna sam jer kada ga posetim i zagrlim, bez obzira na to da li će me prepoznati ili ne, znam da može da oseti ljubav koju mu pružam i ja mogu istu tu ljubav da osetim od njega. I dalje vidim iskru u njemu i on može da oseti ljubav koju mu pružam. To je lep osećaj. Da, zahvalna sam što mogu sa svojom ćerkom da ga posetim i budem uz njega", rekla je Rumer sa suzama u očima u novembru prošle godine na svom Instagram profilu.

Pogledajte video: Brus Vilis se zbog bolesti povukao iz glume