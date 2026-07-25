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Proslavljena glumica Nikol Kidman (59) provodi ovo leto u jednom od najekskluzivnijih mesta na svetu, gde joj društvo pravi milioner za kog se nagađa da je njen novi izabranik. Strasti u javnosti razbuktale su se oko ove potencijalne romanse, a snimljeni prizori govore više od reči.

Nikol Kidman i preduzetnik Majkl Rajnstajn (55) viđeni su u opuštenom izdanju na bazenu luksuznog hotela Belmond Splendido u italijanskom gradu Portofinu. Njihovo ponašanje odavalo je utisak bliskog para, pri čemu je bilo očigledno koliko uživaju u međusobnom društvu.

Tokom proteklog vikenda, Kidman i Rajnstajn uslikani su u srdačnom razgovoru ispred njenog hotelskog apartmana u Portofinu. Poznata glumica doputovala je u Italiju sa kćerkama, Sandej (18) i Fejt (15), koje je dobila tokom braka sa nekadašnjim suprugom, muzičarem Kitom Urbanom. Dobro obavešteni izvor naveo je da je glumica u potpunosti posvećena tome da pronađe sopstveni mir i sreću nakon kraha braka.

"Nikada nije mislila da njen brak neće uspeti i trudila se koliko je mogla da sačuva svoju porodicu. Njene ćerke su joj najbolje prijateljice i deluje veoma zadovoljno u svom životu", otkriva insajder i dodaje: "Sa Kidman je lako naći zajednički jezik, veoma je ljubazna, a svoj privatni život drži podalje od javnosti".

Život nakon zvaničnog razvoda

Podsećanja radi, holivudska dobitnica Oskara podnela je papire za razvod u septembru 2025. godine, posle skoro dvadeset godina zajedničkog života.

Bivši supružnici su zvanično okončali razvod braka u januaru, kada su se obostrano odrekli prava na finansijsku podršku. Dva meseca nakon toga, glumica je po prvi put javno progovorila o neočekivanom rastanku, istakavši za magazin Variety da se uvek trudi da bira pozitivne stvari.

"Ono na čemu sam zahvalna je moja porodica i što je održavam takvom kakva jeste i što idem napred. To je to", izjavila je tada.

Tokom februara, medijski portal Page Six preneo je potvrdne informacije da je Nikol Kidman i dalje slobodna, uprkos tome što je multimilioner Pol Salem pokušavao da osvoji njeno srce.

"Ona se ne zabavlja ni sa kim i fokusirana na svoju decu", tvrdio je u to vreme neimenovani izvor. Glumica se do sada nije javno oglašavala povodom navoda o navodnoj emotivnoj vezi sa Majklom Rajnstajnom.

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