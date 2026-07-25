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Met Leblank američki je glumac koji je svetsku slavu stekao kao Džoi Tribijani u kultnom sitkomu "Prijatelji". Rođen je 25. jula 1967. u Njutonu u saveznoj državi Masačusets, a pre nego što se posvetio glumi radio je razne poslove te se bez većeg uspeha okušao i u modelingu. Na početku karijere pojavljivao se u reklamama, televizijskim serijama i muzičkim spotovima, a jedno vreme imao je tek nekoliko dolara u džepu pre nego što je dobio ulogu koja će mu promeniti život.

Uloga simpatičnog, pomalo naivnog Džoija Tribijanija donela mu je svetsku popularnost. "Prijatelji" su se prikazivali od 1994. do 2004, a Leblank je za tu ulogu bio nominovan za tri nagrade Emi i tri Zlatna globusa. Do poslednjih sezona glumačka postava zarađivala je milion dolara po epizodi, a serija je postala jedna od najuspešnijih i najuticajnijih televizijskih komedija svih vremena.

Pogledajte u galeriji fotografije Meta Leblanka:

1/7 Vidi galeriju Met Leblank Foto: VINCE BUCCI / AFP / Profimedia, Warner / AFP / Profimedia, BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Uspon, pad i novi početak

Paralelno sa serijom glumio je u filmovima poput "Izgubljeni u svemiru", "Čarlijevi anđeli" i "Čarlijevi anđeli 2: Totalno pomračenje", a nakon završetka "Prijatelja" nastavio je da glumi Džoija u spin-of seriji "Džoi". Međutim, serija nije ponovila uspeh originala te je otkazana nakon dve sezone. Nakon toga Leblank se gotovo potpuno povukao iz glume i višegodišnju pauzu objasnio je željom da se odmori od posla i javnog života.

Veliki povratak ostvario je 2011. u humorističkoj seriji "Epizode", u kojoj je glumio izmišljenu verziju samog sebe. Za tu je ulogu osvojio Zlatni globus za najboljeg glumca u humorističkoj seriji te zaradio još četiri nominacije za Emi. Kasnije je bio jedan od voditelja britanskog "Top gira", a od 2016. do 2020. glumio je i u sitkomu "Čovek sa planom".

Razvod i privatni život

Leblankov privatni život često je punio tabloide. Godine 2003. oženio je manekenku Melisu Maknajt, sa kojom ima ćerku Marinu. Kada je devojčica bila beba, dijagnostikovani su joj epileptični napadi povezani sa razvojnim poremećajem mozga, ali se njeno stanje kasnije znatno poboljšalo. Par se razveo 2006. zbog nepomirljivih razlika, a njihov brak pratile su i medijske glasine o Leblankovoj neveri, iako se glumac o njima retko javno oglašavao.

Pogledajte u galeriji fotografije Meta Leblanka sa ćerkama:

1/4 Vidi galeriju Met Leblank sa ćerkom Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia, BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Nakon razvoda bio je u dugogodišnjoj vezi sa glumicom Andreom Anders, a posle i sa televizijskom producentkinjom Aurorom Maligan, od koje se razišao 2022. Poznat je kao veliki zaljubljenik u automobile. Za razliku od mnogih kolega iz Holivuda, poslednjih godina vodi znatno povučeniji život i retko se pojavljuje u javnosti ili na društvenim mrežama.

Godine 2021. ponovo se okupio sa glumačkom postavom "Prijatelja" u posebnoj emisiji "Prijatelji: Ponovo zajedno", koja je izazvala veliko interesovanje publike širom sveta. Iako je tokom karijere imao uspone i padove te nije uspeo da ponovi golemi uspeh koji mu je doneo Džoi Tribijani, Leblank i dalje ostaje jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica svoje generacije, a njegova uloga u "Prijateljima" i danas je sinonim za jednu od najpopularnijih humorističkih serija svih vremena.

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