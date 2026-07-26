Slušaj vest

Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Ahmed je pogođen onim što je čuo od Anastasije Foto: Promo

Sadržaj 10. epizode

Sultanije Handan i Halime sklapaju savez koji bi mogao da promeni odnose snaga u palati. U međuvremenu, Anastasija pronalazi sva pisma koja je poveravala Dženet-kalfi kako bi ih poslala njenoj porodici. Shvativši da nijedno od njih nikada nije stiglo na odredište, suočava se sa Dženet, a zatim odlazi kod sultana Ahmeda da mu otkrije istinu. Ahmed je pogođen saznanjem da Anastasija i dalje čezne za povratkom svojoj porodici.

Ahmedova ljubav prema Anastasiji izaziva ljubomoru među devojkama u haremu, pre svega kod Mahfiruz i Šajeste. Došlo je vreme da Anastasiji "održe lekciju". Ono što počinje kao bezazlena svađa ubrzo prerasta u strašan sukob sa teškim posledicama.

Veliki sukob u haremu sa ozbiljnim posledicama Foto: Umut Volkan KINCIR 5372359616 uv

Dok se dvorom šire glasine o mogućem braku Derviša i sultanije Fahrije, ona za njih saznaje tek kada joj to saopšti osoba od koje je najmanje očekivala. Istovremeno, Derviš donosi važnu odluku koja će imati dalekosežne posledice po živote svih koji su upleteni u ovaj dogovor.

Dok se u korpusu među janjičarima otkriva ozbiljna tajna, boravak u palati za Anastasiju postaje sve opasniji. Ipak, za beg joj je potrebna pomoć. Baš kada izgubi svaku nadu, pred njom se pojavljuje osoba koja je spremna da joj pomogne.

Bonus video: