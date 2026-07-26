Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Glumac Pavle Mensur je u žiži interesovanja javnosti otkako je otpočeo vezu sa 11 godina starijom glumicom Jelisavetom Orašanin nakon što se ona rastala od košarkaša Miloša Teodosića.

Mensur je sada na Instagramu objavio delić atmosfere iz noćnog provoda.

Pavle Mensur u kafani Foto: Printscreen/ Instagram/ pavlemensur

Glumac je pozirao sa prijateljem za kafanskim stolom dok su se ispred njeih nalazili kibla i alkohol. Na ruci mu je sijao zlatan sat, a ispod majice se nazirala tetovaža na ruci. Od Jelisavete Orašanin na fotografiji nije bilo ni traga, te nije poznato da li je upravo ona napravila fotku ili ovoga puta nije bila deo društva.

"Uspori malo, sudbino, sestro", pisalo je na zidu iza dvojice prijatelja, a provod je, sudeći po fotografiji, bio nezaboravan.

U galeriji pogledajte fotografije Pavla Mensura i Jelisavete Orašanin:

1/10 Vidi galeriju Pavle Mensur Foto: Instagram, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Antonio Ahel/ATAImages

Ne žele da govore o navodnoj romansi

Ni Jelisaveta ni Pavle do sada nisu želeli da potvrde ili demantuju navode o vezi, ali redovno objavljuju zajedničke fotografije.

Kada su novinari Pavla Mensura zamolili da prokomentariše priče o romansi sa koleginicom, kratko je odgovorio:

– Molim vas.

Pavle Mensur na premijeri filma Sunce mamino Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Jelisaveta je, sa druge strane, tokom telefonskog razgovora tvrdila da je veza loša.

– Halo, da li me čujete? Prekidate mi... – rekla je glumica, nakon čega je ubrzo prekinula razgovor.

Pokušaji da se od njih dobije konkretniji komentar do sada nisu bili uspešni.

Video: Pavle Mensur i Jelisaveta Orašanin