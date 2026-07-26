Paf Dedi zbog tuče u zatvoru završio u samici: Reper ne prestaje da pravi probleme nakon presude
Ozloglašeni muzički mogul Šon Didi Kombs zatvoren je u samicu ove nedelje nakon tuče s drugim zatvorenikom. Kako prenosi TMZ, muzičar se upustio u žestoku svađu zbog oštrih kritika koje mu je uputio drugi zatvorenik, zbog čega je “uzeo stvari u svoje ruke”.
Više izvora je izjavilo da su se zatvorenici u zatvoru Fort Dix tukli i gurali. Članovi osoblja zatvora razdvojili su muškarce, a Kombs je, tvrde izvori, smešten u samicu. Nije poznato da li je još uvek tamo niti hoće li sukob uticati na datum njegovog puštanja na slobodu 2028. godine.
U galeriji pogledajte fotografije s ozloglašenih žurki Pafa Dedija:
Kombsov predstavnik nije komentarisao tuču, a iz Fort Dixa su rekli: “Nemamo prava da otkrivamo ili dajemo interne informacije koje se odnose na bilo kog zatvorenika u našem pritvoru. Takve informacije ne bi bile dostupne javnosti.”
Paf Dedi je u oktobru 2025. osuđen na 50 meseci zatvora zbog optužbi za podsticanje/omogućavanje prostitucije. Tada je prebačen iz pritvorskog centra Metropolitan u Bruklinu u Fort Dix u Nju Džerziju. Izvorno je trebalo da bude pušten 8. maja 2028, ali je taj datum bio odložen na 4. jun 2028. nakon što je navodno prekršio niz zatvorskih pravila.
Međutim, datum je naknadno ponovo pomeren prošlog meseca na 23. februar 2028. godine.
Kombsovi pravni problemi započeli su u martu 2024. godine, kada su mu pretresene kuće u Los Anđelesu i Majamiju. Šest meseci kasnije osuđen je i optužen za reketiranje, trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, iznudu i ucenu, te podsticanje/omogućavanje prostitucije. Nakon dužeg suđenja bio je oslobođen većine težih optužbi.
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