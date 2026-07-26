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Glumica Šeron Stoun otkrila je mračne porodične tajne, ali i šta joj je rekla majka na samrti.

Holivudska ikona podelila je traume iz detinjstva, jer je rasla uz dedu koji je bio pedofil i svim ženama u porodici upropastio život.

"Mama je umrla nekoliko meseci pre nego što sam to podelila sa javnošću, jer me uvek preplave luda osećanja kada ljudi umru. Malo besa i malo toga: 'Ionako mi nisi trebala', znaš! Moja majka je bila urnebesna, ali mi je rekla strašne stvari. Rekla mi je: 'Udariću te u polni organ', verovatno 40 puta u poslednjih pet dana života. I kada je poslednja stvar koju ti majka kaže pre nego što umre: 'Previše pričaš, teraš me da izvršim samoubistvo', a cela soba se smeje, pomisliš: teške reči, mama! Ali takva je bila. Ta potpuna nesposobnost da pronađe nežnost i mir u sebi", rekla je glumica.

U galeriji pogledajte fotografije Šeron Stoun:

1/7 Vidi galeriju Šeron Stoun Foto: Jean-Marc Haedrich / Sipa Press / Profimedia, SOPA Images / Sipa USA / Profimedia, Alessandro Bremec / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Ona se takođe prisetila porodične traume i zlostavljanja njenog dede, čija je i sama bila žrtva. Šeron je govorila o tome kako je njen deda bio nasilni zlostavljač i pedofil. Rekla je da nije bilo dana u životu njene majke da nije pretučena i otkrila da je zlostavljao nju i njenu sestru kad su bile devojčice.

"Mislim da je zlostavljanje razlog zašto su sve sestre moje mame poludele. Svi su bili podvrgnuti lečenju od mentalnih problema. Bilo ih je pet, a samo je moja mama živela duže od 50 godina. I imali su još nekoliko sestara koje su umrle u ranom detinjstvu", rekla je ona.

Šeron Stoun, Grownups Awards 2026 Foto: Dave Starbuck / imago stock&people / Profimedia

Glumica je zatim govorila o ličnom zlostavljanju koje je doživela od svog dede. U svojim memoarima opisala je kako je bila zaključana u sobi sa bakom i dedom i sestrom. U jednom delu, rekla je da je ušla u sobu kada se činilo da seksualno zlostavlja njenu sestru. I on je takođe seksualno zlostavljao Šeron.

"Pobegla sam od njega kada sam imala pet ili šest godina, pre nego što je postao ozbiljno seksualno nasilan prema meni. Bila sam veoma snalažljivo dete. Prošla sam kroz mnogo blaže zlostavljanje od drugih", rekla je ona.

Šeron Stoun u zavodljivoj haljini Foto: Image Press Agency / ddp USA / Profimedia

Stoun zna da je naljutila mnoge deljenjem porodičnih tajni, ali je spremna da plati cenu. "Kada ste osoba koja prekida porodični lanac i otkriva porodične tajne, niko vas ne voli, zar ne? Tvoja porodica te ne voli, tvoji prijatelji ne znaju šta se dešava sa tobom. Ljudi samo misle da si lud i da nešto nije u redu sa tobom ", objasnila je ona, prenosi Mondo.

Video: Edita Aradinović kao Šeron Stoun