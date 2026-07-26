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Povodom 15. godišnjice smrti Ejmi Vajnhaus, njena majka Dženis prisetila se života i karijere svoje ćerke. Slavna pevačica preminula je 23. jula 2011. u 27. godina od trovanja alkoholom. U novom intervjuu za The i Paper Dženis Vajnhaus je otvoreno govorila o ćerkinim problemima, ali i o tome kako se danas nosi s gubitkom.

Slava koja joj je bila teret

"Bila je žrtva sopstvenog uspeha", rekla je 72-godišnja Dženis o Ejmi. "Nije to želela, ali slava ju je jednostavno pratila. Znala bi da kaže: 'Ma ko, ja?'"

Foto: HH8 / Backgrid UK / Profimedia

Dženis je objasnila da je Ejmi zapravo bila nesigurna i da joj je nedostajalo samopouzdanja. "Mislim da je upravo zato posegnula za alkoholom. Verujem da je tako kod mnogih ljudi koji imaju problema s alkoholom. Alkohol privremeno ublažava bol, a upravo je to kod zavisnosti najopasniji deo."

Na pitanje kako se danas nosi s tugom, Dženis je odgovorila: "Jednostavno idem dalje, takva sam. Nastavljam sa životom."

U galeriji pogledajte fotografije Ejmi Vajnhaus:

1/6 Vidi galeriju Ejmi Vajnhaus Foto: Profimedia

Fondacija koja pomaže drugima

Ubrzo nakon smrti pevačice Dženis je suosnovala Fondaciju Ejmi Vajnhaus. Prema informacijama na njihovoj zvaničnoj stranici, cilj fondacije je da pomogne deci i mladima da razviju samopouzdanje i lakše se nose sa životnim izazovima. Organizacija takođe vodi kuću za oporavak žena "Amy's Place" u londonskoj četvrti Hekni.

Džejn Vajnhaus, Ejmina maćeha i supruga njenog oca Miča, rekla je za The i Paper da bi Ejmi bila oduševljena ženama koje borave u toj ustanovi.

Foto: Dominic Lipinski / PA Images / Profimedia

"To je potpuno ona", rekla je Džejn, koja je suosnivačica i upravnica Fondacije Ejmi Vajnhaus. "Svi su ovde tako iskreni. Da bi neko bio ovde i stvarno se posvetio oporavku, mora da bude iskren prema sebi. Ovde se s ljudima brzo povežete na dubokom, gotovo instinktivnom nivou, što se u svakodnevnom životu ne dešava uvek."

Ejmi Vajnhaus je psolednji koncert održala u Beogradu Foto: Profimedia

Karijera i nasleđe

Tokom karijere Ejmi Vajnhaus je objavila dva albuma, "Frank" i "Back to Black". Osvojila je ukupno šest Gremija, među kojima su nagrade za najboljeg novog izvođača, najbolji pop vokalni album za "Back to Black", najbolji snimak godine, pesmu godine i najbolju žensku pop vokalnu izvedbu za pesmu "Rehab".

Posthumno joj je dodeljen još jedan Gremi za najbolju pop izvedbu dua ili grupe za pesmu "Body and Soul" koju je snimila s Tonijem Benetom.

Video: Bivši muž Ejmi Vajnhaus u Beogradu