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Dečja zvezda filma ''Poltergeist" (Poltergajst), Heder O’Rurk, proslavila se već s pet godina, a svet je osvojila rečenicom "They’re here!" Međutim, njen život je tragično prekinut 1988, kad je imala samo 12 godina.

Film "Poltergeist" iz 1982. jedan je od najpoznatijih horora svih vremena, ali neki glumci iz ansambla nisu mogli da uživaju u životu posle snimanja.

Heder Mišel O’Rurk bila je američka glumica dete, koja je, iako vrlo mlada, postala jedna od najprepoznatljivijih malih zvezda 1980-ih zahvaljujući ulozi najmlađe članice porodice Friling, Karol En, u kultnom horor-filmu "Poltergeist", ali njena karijera naglo je zaustavljena pre najvećeg razvoja.

Foto: Profimedia

Rođena je 27. decembra 1975. u San Dijegu u Kaliforniji, u porodici majke krojačice i oca građevinskog radnika. Sestre su joj dale prvi kontakt sa zabavnom industrijom, a njen život iz temelja se promenio kada ju je, sa samo pet godina, dok je čekala s majkom u MGM-ovom restoranu, primetio Stiven Spilberg i odmah prepoznao njen poseban talenat za kameru.

Iako je prvobitno bila najmlađa među kandidatkinjama, Spilberg ju je pozvao da ponovo dođe na audiciju i nakon drugog pokušaja joj poverio ulogu Karol En Friling u horor-hitu "Poltergeist" iz 1982. godine, zbog čega je Spilbergovo kumče, Bru Barimor, ostalo bez uloge. Film je postao veliki uspeh, a Hederina replika "They’re here!" ostala je jedna od najpoznatijih filmskih replika svih vremena.

Foto: Profimedia

Nakon velikog uspeha "Poltergeista" Heder je nastavila da radi na televiziji, s ponavljanim ulogama u serijama poput "Happy Days" i "Webster", te pojavljivanjima u drugim popularnim šou-programima.

"Poltergeist" je postao franšiza, pa je Heder reprizirala ulogu Karol En u nastavcima "Poltergeist II: The Other Side" (1986.) i "Poltergeist III" (1988.).

Foto: Profimedia

Iako je bila na vrhuncu karijere, Hederino zdravlje je počelo da se pogoršava. Godine 1987. dobila je giardiozu od zagađene vode, a naknadno je pogrešno dijagnostikovana s Kronovom bolešću, pa je bila na kortizonskom lečenju, što joj je uzrokovalo oticanje lica.

Početkom 1988. počela je da pokazuje simptome slične gripu, ali stanje joj se vrlo brzo pogoršalo. Srušila se u svom domu 1. februara i hitno je dovedena u bolnicu. Lekari su otkrili stenozu creva i ozbiljnu opstrukciju creva, što je dovelo do sepse i srčanog zastoja, iz kog nije uspela da se oporavi – Heder je preminula 1. februara 1988, mesec i po nakon 12. rođendana.

Foto: Printscreen

Uprkos svom kratkom životu, Heder O’Rurk je ostavila dubok trag u filmskoj i televizijskoj industriji. Uloga Karol En označila ju je kao jednu od najpoznatijih dečjih glumica 1980-ih, a njena izvedba ostaje trajno upamćena u žanru horora.

Iako su nakon njene smrti kružile legende o "kletvi Poltergeista", Hederina smrt nije imala nikakve veze s natprirodnim – uzrok je bila prirodna, ali tragična medicinska komplikacija.

Foto: Profimedia

Danas, njen rad i dalje nadahnjuje generacije gledalaca i filmskih ljubitelja širom sveta, a njen glas i lik ostaće zapamćeni kao simbol izuzetnog talenta, koji je prerano nestao.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

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