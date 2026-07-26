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Osvaldo Rios, glumac koji je u kultnoj seriji "Kasandra" dočarao likove Luisa Davida i njegovog brata blizanca Ignjacija, danas je uspešan producent u Holivudu.

Živi u Majamiju već dve deceije, otac je trojice sinova, a bavi se humanitarnim radom. Sada je otkrio i koliko poznaje Srbiju, koje naše velikane posebno ceni i kog sportistu sa ovih prostora rado prati, ali i da u septembru ove godine planira dolazak u našu zemlju.

"Pre nedelju dana bio sam u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, tačnije u Dubaiju, gde sam primio međunarodno priznanje Top Humanity Leadership Award za svoj rad kao humanitarni misionar i društveni aktivista, kao i za uticaj koji je moj umetnički rad ostvario među ljudima u više od 180 zemalja na 30 jezika uključujući serije u kojima sam glumio.

Pogledajte u galeriji fotografije Osvalda Riosa u seriji "Kasandra":

1/13 Vidi galeriju Osvaldo Rios kao Ignasio Kontreras u seriji "Kasandra" Foto: p'rintscreen/youtube/Kasandra EMDT

Pre svega mislim na "Kasandru", koja se nalazi u Ginisovoj knjizi svetskih rekorda kao najprodavanija i najprevođenija televizijska serija svih vremena. Činjenica je, prema mnogim medijskim izveštajima da je Kasandra doprinela miru na Balkanu 1997.godine. Hvala Bogu, naš rad je imao veliki uticaj na čovečanstvo," rekao je glumac za Telegraf.

Rios je u "Kasandri" igrao blizance, Ignjasija i Luisa, a sad otkriva koji mu je sličniji karakterno u privatnom životu.

"Pa, tumačio sam te likove pre 35 godina, tako da me pitate o periodu koji je veoma daleko iza mene. Prošlo je mnogo vremena. Naravno, danas se ne poistovećujem ni sa jednim od njih, jer su to ipak samo likovi. To su karakteri koji su stvoreni pre 35 godina. Ali kada bih morao da kažem sa kojim sam se od njih tada više poistovećivao, ne danas, već u tom periodu, izabrao bih Luisa Davida. On je čovek sa vrednostima i moralnim principima, mnogo ispravniji, korektniji i pre svega dobar čovek. I danas bih se, naravno, više poistovetio sa Luisom Davidom, ali sada sa 65 godina, a ne sa 35. Danas je to sa mnogo više zrelosti i životnog iskustva," rekao je glumac pa se osvrnuo na odnos sa Kasandrom.

"Sa Koraimom imam veoma lep odnos. Više od 30 godina se nismo videli. Kada dugo radite zajedno na jednoj seriji, provodite mesece rame uz rame i na kraju postanete gotovo kao porodica. Tako je bilo i sa Koraimom. Uvek smo imali veoma dobar odnos, uprkos tome što se više od tri decenije nismo sreli."

Osvaldo Rios Foto: Joshua Blanchard / Getty images / Profimedia

"Nisu me zvali da dođem u Srbiju"

Glumac priznaje da zna koja je pomama vladala za njim u Srbiji - žene su uzdisale za njegovim junacima, a muškarci kopirali izgled.

"Da, upoznat sam sa tim da su se, kako u Srbiji, tako i u mnogim drugim zemljama sveta, mnogi muškarci oblačili poput Luisa Davida i Ignasija. Zapravo, kada sam nedavno bio u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, upravo mi je to mnogo ljudi reklo – ne samo da su se oblačili kao ja, već su puštali dugu kosu i češljali se na isti način. To je u svoje vreme bio pravi modni trend. Kako danas, posle toliko godina, gledam na to? Kao na veliki kompliment.

Uvek je lepo kada neko poželi da vas oponaša – bilo u načinu oblačenja, ponašanju ili nečem drugom. Međutim, prošlo je već 35 godina i mislim da svako treba da bude ono što jeste, da izgradi sopstvenu ličnost i svoj identitet, a ne da imitira bilo koga. Ali ako je ljudima pre 35 godina pričinjavalo zadovoljstvo da oponašaju taj lik, onda mi je drago zbog toga. Neka su bili srećni," kaže Rios i ističe svoje mišljenje o Srbiji.

"O Srbiji znam da tamo imamo mnogo obožavalaca još od vremena kada se prikazivala telenovela "Kasandra“. Znam i da je nekada bila deo Jugoslavije, a da je danas slobodna i suverena država, što me veoma raduje. Sećam se i da su, dok se emitovala "Kasandra“, ulice ostajale gotovo puste jer su ljudi bili ispred televizora," iskren je glumac koji je pomenuo i Nikolu Teslu i Jokića.

Osvaldo Rios Foto: Dax Tamargo / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Kada pomislim na poznate ličnosti iz Srbije, prvo mi na pamet padne Nikola Tesla. Zamislite samo – Tesla je jedan od najvećih pronalazača u istoriji čovečanstva. A pošto sam veliki ljubitelj košarke, odmah pomislim i na Nikolu Jokića. On je trenutno najbolji igrač NBA lige i dolazi upravo iz Srbije. Zato Srbiju veoma cenim i divim joj se, ne samo zbog njene istorije, već i zbog velikih ljudi koje je dala svetu," rekao je.

Kada je Koraima Tores kao Kasandra posetila Srbiju, Osvaldo Rios nije bio sa njom, a glumac je sada otkrio i razlog:

"Iskreno, nisam mogao da im se pridružim 1997. godine, jer me niko nije pozvao. Ljudi iz Srbije nikada nisu stupili u kontakt sa mnom, nikada me nisu potražili niti su mi se na bilo koji način obratili. Zbog toga tada nisam mogao da dođem zajedno sa Henrijem Sotom i Koraimom. Da su kontaktirali mene ili moju kancelariju, sa velikim zadovoljstvom bih posetio Srbiju. Zapravo, i sada bih veoma voleo da dođem u Srbiju, da napravim susret sa fanovima, da podelim sa svima vama lepa iskustva iz više od 35 godina umetničke karijere," rekao je glumac za Telegraf i dodao:

"Zato ostajem na raspolaganju i kada god poželite da dođem u Srbiju, biće mi veliko zadovoljstvo. Doći ću sa mnogo ljubavi i pažnje da se družim sa vama i upoznam vas. Međutim, 1997. godine nisam došao jer nas, iskreno, niko nije kontaktirao, niko nas nije pozvao i niko nam se nikada nije obratio."

(Kurir.rs/Telegraf/Mondo)

Pogledajte video: Koraima Tores u Beogradu