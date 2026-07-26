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Glumci Ema Roberts i Kodi Džon venčali su se u subotu u San Valiju u Ajdahu. Ceremonija je održana u krugu bliskih prijatelja i porodice nakon četiri godine veze, piše Page Six.

Među zvanicama na venčanju bila je i Emina tetka, glumica Džulija Roberts. Prema informacijama izvora, obred je trajao oko 45 minuta na poprilično visokoj temperaturi od 35 stepeni Celzijusa. Page Six je i pre ceremonije izvestio da će se par venčati ovog vikenda na privatnom posedu Kodija Džona, što su im potvrdila tri izvora.

Roberts je nosila venčanicu od belog šifona sa visokim prorezom i trakom za kosu, dok je Džon odabrao crni smoking. Glumica je do oltara hodala držeći za ruku svog sina Roudsa.

Veridba

Par je veridbu objavio u julu 2024. godine. Roberts je tada na Instagramu podelila fotografiju na kojoj pokazuje verenički prsten dok grli Džona.

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke fotografije:

1/6 Vidi galeriju Ema Roberts, Kodi Džon Foto: Printscreen/Instagram/emmaroberts

"Objavljujem ovo pre nego što moja mama svima ispriča", napisala je tada u opisu fotografije.

Mediji su ih prvi put povezali u avgustu 2022, nakon što je Džon objavio njihovu zajedničku fotografiju. Ubrzo nakon toga portal "E! News" izvestio je da par "ne žuri sa vezom" te da su ih upoznali zajednički prijatelji iz filmske industrije.

"Emi se sviđa Kodijev karakter. Jako je zabavan i dobro se provode zajedno", preneo je tada izvor za medije.

Roberts iz trogodišnje veze sa glumcem Garetom Hedlundom, koja je završena krajem 2021, ima sina Roudsa, rođenog u decembru 2020. Zbog njega je, prema navodima, bila oprezna na početku veze sa Džonom.

"Ema pazi koga upoznaje sa sinom, ali svesna je da će i taj trenutak doći", objasnio je tada izvor.

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