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Slavna glumica Eva Longorija retko propušta letnje mesece u Marbelji, gde se redovno održava humanitarni događaj neprofitne fondacije Global gift čija je počasna članica. Za ovogodišnje pojavljivanje odmakla se od komplikovanih krojeva i posegnula za proverenom estetikom. Fokus je stavila na jednostavnu siluetu i upečatljivu teksturu, demonstrirajući kako klasični večernji komadi uvek pronalaze svoje mesto ispred foto-objektiva.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala Eva Longorija:

Eva Longorija na humanitarnom događaju fondacije Global gift  Foto: KJM/GTRES / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dugačka haljina modnog brenda Koperni ravnog kroja u potpunosti je prekrivena srebrnim šlljokicama koje hvataju svetlost pri svakom pokretu, vizuelno izdužujući figuru bez potrebe za dodatnim volumenom. Iako je prednji deo sa blagim dekolteom odisao suzdržanom elegancijom, fantastična kreacija Eve Longorije svoj pravi adut skrivala je na leđima. Duboki izrez, osiguran tankim crnim bratelama koje formiraju slovo V, doneo je dozu provokativnosti koja savršeno balansira sa prefinjenom osnovom odevnog komada.

Minimalizam u detaljima

Eva Longorija na humanitarnom događaju fondacije Global gift
Foto: KJM/GTRES / Shutterstock Editorial / Profimedia

Umesto naglašenog nakita koji bi odvukao pažnju sa upečatljive tkanine, stajling je zaokružen tek decentnim prstenjem i suptilnim minđušama. Blago valovita frizura dužine do ramena i prepoznatljiv tamniji mejkap oko očiju dopustili su metalik kreaciji da preuzme glavnu reč. Ovakav pristup potvrđuje modno pravilo da uz raskošne materijale poput šljokica ostatak izdanja treba da ostane nenametljiv.

(Kurir.rs/Tportal)

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Pogledajte video: Trening Eve Longorije

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Trening Eve Longorije Izvor: Instagram/evalongoria