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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

sultan Ahmed je besan zbog postupanja prema Anastasiji Foto: Promo

Sadržaj 11. epizode

Sultanija Handan saznaje da je Derviš pristao na brak sa sultanijom Fahrije, što u njoj izaziva bes i otvara nove sukobe u palati. U međuvremenu, Ahmed od Zulfikar-age dobija važne informacije i odlučuje da poseti janjičarski puk, svestan da su izdajnici svuda oko njega, ali da ih je sve teže razotkriti.

Istovremeno, sultan saznaje istinu o napadu na Anastasiju i otkriva ko stoji iza svega. Umesto da sam donese presudu, Ahmed prepušta Anastasiji da odluči o sudbini Šajeste - da li će je pogubiti, prognati iz harema ili baciti u tamnicu. Njena odluka iznenađuje sve na dvoru.

Anastasija odlučuje o sudbini Šajeste Foto: Promo

Međutim, Ahmed uskoro otkriva i da je upravo njegova majka, sultanija Handan, naredila da mu niko ne govori šta se dogodilo Anastasiji, čime se produbljuje jaz između majke i sina.

Sultanija Fahrije je očajna zbog budućeg braka sa Dervišom. Ubrzo joj stiže pismo od Mehmeta Giraja, koje dospeva u ruke osobe koja nije smela da ga pronađe, pa njihova tajna ljubav biva razotkrivena. Za Mehmeta Giraja počinju da zvone zvona za uzbunu, dok je Anastasija blizu pronalaženja rešenja za konačno bekstvo iz palate, kada joj, pored Golge, u pomoć pristiže neočekivana osoba.

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