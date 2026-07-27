Omar Borkan Al Gala, maneken za kojeg se tvrdilo da je proteran iz Saudijske Arabije jer je previše lep

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Većina ljudi bi poželela da što pre zaboravi skandal zbog kojeg je postala predmet podsmeha, ali Omar Borkan Al Gala uradio je upravo suprotno. Bizarnu priču da je proteran iz Saudijske Arabije jer je „previše lep“ pretvorio je u svetsku slavu, milionsku publiku i unosnu karijeru.

O događaju koji mu je promenio život i danas postoje dve potpuno različite verzije. Ipak, Omar je na vreme prepoznao pažnju javnosti i iskoristio je bolje nego što bi to učinio bilo koji marketinški stručnjak. Njegovo bogatstvo pojedini mediji procenjuju na oko deset miliona dolara.

Foto: Printscreen/Instagram/omarborkan

Incident u Rijadu

Omar je rođen u Bagdadu, ali je odrastao u Dubaiju, koji smatra svojim pravim domom. Pre nego što je njegovo ime obišlo svet, radio je kao maneken, snimao reklame i gradio prisustvo na društvenim mrežama. Van Ujedinjenih Arapskih Emirata, međutim, malo ko je znao za njega.

Sve se promenilo u aprilu 2013. godine, kada je kao član delegacije otputovao na kulturni festival u Rijadu. Na reklamnom štandu ubrzo je privukao veliku pažnju posetiteljki. Žene su želele da se fotografišu sa njim, tražile su autograme, a gužva oko mladog manekena postajala je sve veća.

Omar Borkan Al Gala Foto: Printscreen/Instagram/omarborkan

Takva scena navodno se nije dopala pripadnicima verske policije, zaduženim za poštovanje strogih pravila ponašanja.

Prema Omarovoj verziji, priveden je i udaljen iz zemlje zato što je bio „previše lep“, odnosno jer je njegov izgled mogao da izazove neprimerene misli kod žena. Priča je zvučala toliko neverovatno da je gotovo istog trenutka postala viralna.

Druga verzija

Saudijski organi reda ponudili su drugačije objašnjenje. Tvrdili su da Omar i njegove kolege nisu udaljeni zbog izgleda, već zbog nepristojnog plesa, privlačenja pažnje žena i pokušaja da razgovaraju sa devojkama koje su na festival došle bez muške pratnje.

Prema toj verziji, manekenima je samo rečeno da napuste događaj, dok zvaničnog proterivanja iz Saudijske Arabije nije bilo. Takođe su negirali da je bilo ko Omara nazvao „previše lepim“.

Omar Borkan Al Gala Foto: Instagram/omarborkan

Šta se zaista dogodilo tog dana nikada nije potpuno razjašnjeno. Ipak, Omar je nakon incidenta objavio ljutit status na društvenim mrežama, privukao ogroman broj novih pratilaca, a potom objavu obrisao. Do tada je priča već obišla svet.

Slava preko noći

Sa Omarom su na festivalu bila još dvojica manekena, ali su oni odlučili da se ne oglašavaju. Njihova imena ubrzo su pala u zaborav, dok je Omar od skandala izgradio čitavu karijeru.

Za samo nekoliko meseci počeo je da daje intervjue poznatim magazinima, gostuje u televizijskim emisijama i snima velike reklamne kampanje. Kasnije se oprobao i na filmu, a danas sebe predstavlja kao preduzetnika koji sa pratiocima deli delove privatnog života.

Omar Borkan Al Gala Foto: Printscreen/Instagram/omarborkan

Na vrhuncu popularnosti navodno je dobijao i do hiljadu privatnih poruka dnevno. U intervjuima je govorio da je njegovo srce slobodno i da još traži svoju „princezu“, čime je dodatno podsticao interesovanje obožavateljki.

Pokloni koje je dobijao ponekad su bili neverovatno vredni. Za jedan rođendan nepoznata žena poklonila mu je luksuzni Mercedes. Omar je tvrdio da je nikada ranije nije upoznao i da su se ispred njegovih vrata samo pojavili ljudi sa dokumentima i ključevima automobila.

Napadi na suprugu

Brojne obožavateljke ostale su razočarane kada se Omar 2015. godine oženio modnom dizajnerkom Jasmin Ovejda.

Pogledajte u galeriji kako izgleda danas:

1/5 Vidi galeriju Omar Borkan Al Gala danas Foto: Printscreen/Instagram/omarborkan

Umesto čestitki, Jasmin je dočekala lavina uvreda. Na društvenim mrežama nazivali su je ružnom, previše običnom i muškobanjastom, a pojedine žene nisu krile bes zbog toga što je upravo ona osvojila muškarca koji je godinama važio za jednog od najpoželjnijih na svetu.

Napadi nisu prestali ni nakon rođenja njihovog sina Dijaba. Omar i Jasmin nisu javno odgovarali na okrutne komentare, ali je njihov brak ipak kratko trajao. Oko godinu dana nakon rođenja deteta, maneken je saopštio da su se razišli.

Detalje razvoda nije želeo da otkriva. Napisao je samo da je Jasmin majka njegovog sina i da joj želi sve najbolje.

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