Slušaj vest

Iako se u modnoj industriji često misli da su sve velike zvezde od malih nogu maštale o naslovnim stranama, neverovatna životna priča Adriane Sklenarikovedokazuje potpuno suprotno. Ova prelepa žena, čije su noge zvanično ušle u Ginisovu knjigu rekorda, provela je svoje studentske dane razmišljajući isključivo o kalorijama i vitaminima, a modna pista joj nije bila ni na kraj pameti.

Njen život se okrenuo naglavačke zahvaljujući jednom potpuno običnom odlasku u supermarket po namirnice, kada je zbog svog jedinstvenog izgleda slučajno zapala za oko pravim ljudima. Iz male sredine lansirana je direktno u centar svetske mode, gde je ubrzo postala model jedna od najprepoznatljivijih žena svog vremena.

Adriana Sklenaržikova Foto: GERARD JULIEN / AFP / Profimedia

Adriana je rođena 1971. godine u malom čehoslovačkom gradu Brezno. Pošto su joj otac lekar i majka inženjerka stalno bili zauzeti poslom, veći deo njenog detinjstva protekao je uz baku.

Kada je napunila sedamnaest godina preselila se u Prag i upisala fakultet za dijetetiku, praveći vrlo jasne planove za svoju budućnost koji nisu imali nikakve veze sa modom.

Sve se neočekivano promenilo kada ju je u redu ispred kase primetila predstavnica poznate modne agencije Nekst i predložila joj da dođe na kasting. Adriana je na taj poziv pristala više iz puke radoznalosti nego zbog nekih prevelikih ambicija, ali je ubrzo potpisala ugovor i umesto na fakultetska predavanja sela na prvi let za Pariz.

1/4 Vidi galeriju Adriana Sklenaržikova Foto: Boyer David/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia, APS-Medias/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia, - / Česká editoriální fotografie / Profimedia

Od supermarketa do najpoznatijih brendova

Njena karijera je počela da se razvija vrtoglavom brzinom, a prvi ozbiljan uspeh došao je sa reklamnom kampanjom za Vonderbra, brend koji je u to vreme bio poznat po tome da od svojih zaštitnih lica stvara prave planetarne zvezde. Nakon toga ponude su počele da pristižu sa svih strana.

Adriana je radila u Njujorku i Milanu, a modnim pistama hodala je noseći komade najvećih dizajnera kao što su Armani, Kavali, Živanši i Valentino. Tokom slavnih devedesetih godina kada su supermodeli bili tretirani kao prave zvezde a ne samo kao lica sa plakata, ona je delila scenu sa imenima poput Naomi Kembel, Tajre Benks, Linde Evanđeliste i Helene Kristensen.

Pored neverovatnog uspeha u svetu modelinga, oprobala se i na filmskom platnu, pa se tako 1995. godine pojavila u čuvenom ostvarenju o Džejmsu Bondu pod nazivom Zlatno oko, rame uz rame sa Pirsom Brosnanom. Iako je uloga bila mala, samo učešće u tako velikoj franšizi bio je ogroman uspeh, a usledile su i uloge u francuskoj komediji Tri devojčice i poznatom filmu Asteriks i Obeliks na Olimpijskim igrama, po kojem je i najviše pamti naša publika.

Ginisov rekord

Godine 2000. Adriana je i zvanično ušla u Ginisovu knjigu rekorda i to zahvaljujući svojim neverovatnim proporcijama. Njene noge su od struka do peta bile dugačke tačno 125 centimetara, što je pri njenoj visini od 185 centimetara ostavljalo bez daha čak i ljude koji nisu pratili dešavanja u svetu lepote.

Iako je ovaj rekord kasnije oborila Amerikanka Masi Karin iz Teksasa, čija je leva noga duga 135,3 a desna 134,3 centimetra, Adriana je u svesti mnogih zauvek ostala upamćena kao manekenka sa najdužim nogama.

Adriana Sklenaržikova i francuski fudbaler Kristijano Foto: UWE ZUCCHI / AFP / Profimedia

Njen privatni život bio je podjednako uzbudljiv, a svog prvog supruga, poznatog francuskog fudbalera Kristijana Karembea, upoznala je na potpuno nesvakidašnji način u avionu.

Oni tada nisu znali ko je ko, već su samo uživali u razgovoru tokom leta, a kada su se kockice sklopile svoju neverovatnu ljubav su krunisali brakom 1998. godine na Korzici. Zbog njegove karijere su živeli u Madridu, a rastali su se 2011. godine, kako su oboje kasnije priznali, u potpunom miru i bez ikakve mržnje.

Život nakon napuštanja modne piste

Danas Adriana Sklenarikova ima pedeset tri godine i živi jedan potpuno ispunjen i drugačiji život. Udata je po drugi put, veoma aktivno se bavi biznisom i redovno učestvuje u brojnim humanitarnim projektima.

Njene fotografije se i dalje povremeno mogu naći na stranicama uglednih časopisa, ali sada više ne kao aktivnog modela, već isključivo kao zrele žene sa bogatom istorijom koju uvek vredi ponovo čuti.

(Kurir.rs/ Blic žena)

Video: Svetski supermodel sluša Bajagu