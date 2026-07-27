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Film „Odiseja“ Kristofera Nolana za samo dve nedelje postao je jedan od najvećih bioskopskih hitova godine, ali publika nakon projekcija ne govori samo o spektakularnim scenama i Odisejevim pustolovinama. Posebno snažan utisak ostavila je priča o njegovom vernom psu Argosu.

Društvene mreže preplavili su snimci vlasnika koji nakon gledanja filma grle svoje pse, nose ih u naručju i obasipaju pažnjom. Za mnoge je upravo susret Odiseja i Argosa bio najemotivniji trenutak čitavog filma.

Čekao ga 20 godina

Argos je Odisejev pas, kojeg publika najpre vidi kao štene. Kada se njegov vlasnik, nakon Trojanskog rata i dugog lutanja, vrati na Itaku prerušen u prosjaka, niko ga ne prepoznaje.

Niko osim Argosa.

Ostareo i iznemogao pas prepoznaje čoveka kojeg je čekao punih 20 godina. Iako više nema snage ni da ustane, počinje da maše repom. Odisej mu prilazi i mazi ga, a Argos umire tek nakon što je još jednom video svog vlasnika.

Jednostavno snimljena scena, bez suvišne dramatike, mnogim gledaocima izmamila je suze. Nolan je njenu emotivnu snagu dodatno pojačao prikazujući trenutak kada je Odisej prvi put izabrao Argosa među štencima.

Novi trend na mrežama

„Kako se ponašam prema svom psu nakon što sam pogledao ‘Odiseju’“, piše uz jedan od viralnih snimaka u kojem vlasnik ne prestaje da grli svog ljubimca.

Ubrzo su usledile i brojne druge verzije, kao i emotivni komentari gledalaca.

– Prolio sam more suza zbog ove scene – napisao je jedan korisnik.

„Moje srce nije bilo spremno za ovo“, „Još jedan dokaz njihove odanosti i vernosti“ i „Psi su zaista magična bića“, samo su neke od reakcija.

Pas inspirisao Nolana

Zanimljivo je da je Argosova priča bila posebno važna i samom Nolanu. Reditelj je tek u poznijim godinama postao vlasnik psa, a „Odiseju“ je opisao kao „najveću priču o psu“.

Njegov labrador Čarli bio je toliko značajan za nastanak filma da je projekat tokom produkcije nosio radni naziv „Čarlijeva priča“. Nolan je priznao da ga je upravo iskustvo koje je stekao sa svojim ljubimcem dodatno vezalo za Argosa i njegovu bezuslovnu odanost.

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