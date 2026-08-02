Slušaj vest

Kažu da slava ima cenu, ali pojedine zvezde platile su je životom. Dok su osvajale publiku, punile bioskope i nizale hitove, iza reflektora su ih čekali opsednuti obožavaoci, ljubomorni partneri, pohlepni saradnici, pa čak i članovi porodice.

Neke su ubijene na pragu sopstvenog doma, druge na mestu na kojem su se osećale najsigurnije. Jedna je stradala od ruke žene kojoj je poverila karijeru, drugoj je presudio rođeni otac, dok je trudna Šeron Tejt uzalud molila ubice da poštede njenu bebu.

1. Šeron Tejt

Glumica Šeron Tejt Foto: Compagnia Generale Finanziaria C / AFP / Profimedia

Šeron Tejt imala je 26 godina, bila je u osmom mesecu trudnoće i čekala dete sa režiserom Romanom Polanskim kada se njen dom pretvorio u mesto jednog od najjezivijih zločina u istoriji Holivuda.

U noći između 8. i 9. avgusta 1969. u kuću su upali sledbenici Čarlsa Mensona. Šeron ih je preklinjala da je ostave u životu dovoljno dugo da rodi dete, ali milosti nije bilo. Izbodena je 16 puta, dok su u kući ubijene još četiri osobe.

Nakon masakra, ubice su njenom krvlju na ulaznim vratima ispisale reč „svinja“. Potom su napustile kuću i, prema svedočenjima, u automobilu pevale kao da se ništa nije dogodilo.

Glumica Šeron Tejt Foto: COLUMBIA PICTURES - Album / Album / Profimedia

Najjezivije od svega bilo je to što Šeron verovatno nije ni bila prava meta. Kuća je ranije pripadala producentu Teriju Melčeru, koji je odbio da Mensonu pomogne da izgradi muzičku karijeru.

2. Kristina Grimi

Kristina Grimi dočekivala je obožavaoce nakon koncerta u Orlandu, potpisivala autograme i fotografisala se sa njima kada joj je iz mase prišao Kevin Loibl. Umesto albuma ili telefona, izvukao je pištolj i zapucao.

Pevačica je imala samo 22 godine.

Foto: Splash News / Splash / Profimedia

Loibl je bio toliko opsednut njome da je satima gledao njene snimke i poznanicima govorio da su njih dvoje suđeni jedno drugom. Presadio je kosu, operisao oči, izbelio zube i smršao, uveren da će tako uspeti da je osvoji, iako je nikada nije ni poznavao.

Kada je Kristin brat Markus nasrnuo na ubicu, Loibl je uspeo da se oslobodi, a zatim je presudio sebi. Kristina je umrla u bolnici, nakon večeri tokom koje je svojim fanovima otvorila vrata i prišla im bez straha.

3. Selena Kintanilja

Selena Kintaniljanije stradala od nepoznatog čoveka, već od žene kojoj je verovala. Jolanda Saldivar bila je predsednica njenog fan-kluba, vodila je njene butike i uspela da postane deo najužeg kruga pevačicine porodice.

Foto: Selena/youtube

Kada su otkrivene nepravilnosti u finansijama, Selena se sa njom sastala u motelu kako bi preuzela poslovna dokumenta. Umesto objašnjenja, Jolanda je izvukla pištolj i pucala joj u leđa dok je pokušavala da ode.

Teško ranjena Selena uspela je da dotrči do recepcije. Krvareći, izgovorila je ime žene koja ju je upucala, a zatim se srušila.

Imala je 23 godine i bila na korak od najvećeg uspeha u karijeri. Ubila ju je upravo osoba koja je tvrdila da je njen najodaniji obožavalac.

4. Tupak Šakur

Tupak Šakur napustio je bokserski meč Majka Tajsona i seo u automobil sa Šugom Najtom, ne sluteći da će nekoliko sati kasnije biti smrtno ranjen.

Tupak Šakur Foto: Photo12/Columbia Pictures/Eli Reed, Photo 12 / Alamy / Profimedia

Dok su stajali na semaforu u Las Vegasu, pored njih se zaustavio beli „kadilak“. Prozor se spustio, a zatim je prema reperu ispaljena kiša metaka. Tupak je pogođen više puta, dok je Najt ranjen.

Reper se šest dana borio za život, ali je preminuo sa samo 25 godina. Ubistvu je prethodila tuča u kazinu, u kojoj su Tupak i njegovo društvo napali člana suparničke bande.

Decenijama se nagađalo ko je naredio napad i ko je povukao obarač. Dvejn „Kif Di“ Dejvis uhapšen je tek 2023. pod optužbom da je organizovao ubistvo, ali slučaj još nije dobio pravosnažan epilog.

Samo nekoliko sati pre nego što će ga ubiti, Mark Dejvid Čepmen prišao je Džonu Lenonu i zamolio ga za autogram. Muzičar mu je bez oklevanja potpisao album „Double Fantasy“, a njihov susret čak je zabeležio fotograf.

Pogledajte u galeriji fotografije Lenona i Joko Ono:

1/4 Vidi galeriju Džon Lenon i Joko Ono - mirovna kampanja Lenona i Joko Ono Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia, THA / Alamy / Profimedia, BNA Photographic / Alamy / Profimedia

Kada se Lenon iste večeri vratio u zgradu „Dakota“ sa Joko Ono, isti čovek ga je čekao ispred ulaza. Čepmen mu je prišao s leđa i ispalio pet hitaca.

Lenon je uspeo da napravi još nekoliko koraka pre nego što se srušio. Čovek kojem je tog dana poklonio autogram ostao je da mirno čeka policiju. Seo je, izvadio knjigu „Lovac u žitu“ i počeo da čita kao da upravo nije ugasio život jednog od najvećih muzičara svih vremena.

Đani Versaće krenuo je u uobičajenu jutarnju šetnju i kupio novine, a zatim se vratio pred svoju raskošnu vilu u Majami Biču. Na stepenicama ga je sačekao Endru Kunanen i pucao mu u glavu.

Dizajner je ubijen pred vratima doma u kojem je verovao da je bezbedan.

Pogledajte u galeriji fotografije ubistva:

1/7 Vidi galeriju Đani Versaće ubistvo Foto: SAVINO / Sipa Press / Profimedia, CHRIS BERNACCHI / AFP / Profimedia, Eyedea / Zuma Press / Profimedia

Kunanen je već bio serijski ubica i nalazio se na FBI listi najtraženijih begunaca. Versaće je bio njegova peta i poslednja žrtva – najpoznatije ime u krvavom nizu koji je započeo nekoliko meseci ranije.

Osam dana kasnije, dok ga je policija tražila širom Amerike, Kunanen je presudio sebi. Nije ostavio poruku, pa je tajnu zašto je izabrao upravo Versaćea odneo u grob.

Marvin Gej stradao je dan pre 45. rođendana, u kući svojih roditelja i od ruke rođenog oca.

Njihov odnos godinama je bio ispunjen ponižavanjem, strahom i nasiljem. Kobnog dana izbila je svađa oko izgubljenih dokumenata. Nakon fizičkog sukoba, Marvin Gej Stariji uzeo je pištolj i pucao sinu pravo u srce, a zatim ga pogodio još jednom.

Foto: MediaPunch / Shutterstock Editorial / Profimedia

Posebno jeziv obrt predstavlja činjenica da mu je upravo Marvin nekoliko meseci ranije poklonio to oružje za Božić, kako bi mogao da se zaštiti od eventualnih provalnika.

Pevača na kraju nije ubio nepoznati napadač, već čovek kojeg je pokušao da zaštiti.

Doroti Straten imala je 20 godina i Holivud pod nogama. Od konobarice iz Vankuvera postala je Plejbojeva zečica, glumica i jedna od najlepših mladih žena filmske industrije.

Na tom putu pratio ju je Pol Snajder, čovek koji ju je otkrio, nagovorio da pozira i kasnije postao njen suprug i menadžer. Dok je Doroti postajala sve uspešnija, on je postajao sve posesivniji i očajniji jer je gubio kontrolu nad njom.

Foto: The ladd Company / Christophel Collection / Profimedia

Kada se zaljubila u režisera Pitera Bogdanoviča i zatražila razvod, Snajder ju je pozvao u stan pod izgovorom da treba da razgovaraju o podeli imovine.

Doroti je ušla verujući da odlazi na poslednji razgovor sa bivšim mužem. Snajder ju je ubio, a zatim presudio sebi. Nije mogao da prihvati da žena preko koje je pokušao da stigne do slave može da nastavi život bez njega.

Rebeka Šefer imala je 21 godinu kada joj je na vrata pokucao čovek koji ju je progonio pune tri godine. Robert Džon Bardo slao joj je pisma, gledao sve u čemu se pojavila i u svojoj glavi izgradio odnos koji nikada nije postojao.

Do njene kućne adrese došao je zastrašujuće lako – privatni detektiv pronašao ju je u državnoj evidenciji vozačkih dozvola.

Foto: Profimedia

Kada mu je Rebeka prvi put otvorila vrata, zamolila ga je da je više ne uznemirava. Umesto da odustane, vratio se nešto kasnije. Kada je ponovo otvorila, izvukao je pištolj i pucao joj u grudi.

Umrla je na ulazu u stan, u prostoru koji je trebalo da bude njeno najsigurnije mesto. Njena smrt pokazala je koliko daleko opsednuti progonitelj može da ode i dovela do pooštravanja američkih zakona o uhođenju i zaštiti privatnih podataka.

10. Džudit Barsi

Najmlađa žrtva na ovoj listi imala je samo 10 godina.

Džudit Barsi bila je uspešna dečja glumica koja je već zarađivala ogromne svote novca, pojavljivala se u reklamama i pozajmljivala glas junacima animiranih filmova. Iza njenog dečjeg osmeha, međutim, skrivao se užas koji je godinama trpela u sopstvenoj kući.

Pogledajte u galeriji fotografije Džudit Barsi:

1/6 Vidi galeriju Džudit Barsi Foto: Scotti Brothers Pictures - Inter / AFP / Profimedia, Profimedia

Njen otac Jožef bio je nasilan, sklon alkoholu i bolesno ljubomoran na ćerkin uspeh. Pretio je da će ubiti Džudit i njenu majku, a devojčica je zbog straha počela da čupa trepavice i brkove svom ljubimcu.

Jedne noći otac je ubio Džudit dok je spavala, a zatim i njenu majku Mariju. Njihova tela polio je benzinom i zapalio kuću, pre nego što je presudio sebi.

12. Ramon Novaro

Novaro je bio mega-zvezda nemog filma i prvi latinoamerički se*s-simbol (čuveni Ben-Hur iz 1925). Ubijen je 1968. godine u svojoj kući u Los Anđelesu, kada je imao 69 godina. Ubila su ga dva brata, mladići koje je unajmio preko agencije za poslovnu pratnju. Oni su mislili da Novaro u kući krije ogromno bogatstvo, pa su ga satima mučili tražeći skriveni novac. Ironično, sve što su u kući našli bilo je svega 20 dolara (nešto više od 2000 dinara) u njegovom džepu.

Video: Ubistvo u Komodražu