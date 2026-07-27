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Britanski televizijski voditelj, komičar i veliki zaljubljenik u prirodu Bil Odi preminuo je u 85. godini, saopštio je njegov prijatelj i agent Dejvid Foster. Odi je umro u subotu, 25. jula, dok uzrok smrti za sada nije objavljen.

– Bil je bio višestruko talentovana javna ličnost, ali slava nije bila ono do čega mu je bilo stalo – poručio je Foster.

Britanski televizijski voditelj i komičar Bil Odi preminuo u 85. godini
Foto: Jules Annan / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Dodao je da će Odi ostati upamćen po tome što je generacije učio da poštuju i štite životnu sredinu, kao i po inteligenciji i britkom humoru. Njegova supruga Laura i ćerke Boni, Kejt i Rouzi zamolile su javnost da poštuje njihovu privatnost.

Vodio je brojne emisije o životinjama i zaštiti životne sredine, među kojima su „Birding With Bill Oddie“, „Bill Oddie Goes Wild“, „Springwatch“ i „Autumnwatch“. Napisao je i nekoliko knjiga o pticama i posmatranju prirode.

Za doprinos zaštiti životne sredine 2003. godine odlikovan je Ordenom Britanske imperije. Tokom života otvoreno je govorio i o borbi sa depresijom i bipolarnim poremećajem, dok je 2020. otkrio da je jedva preživeo trovanje litijumom.

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Preminuo Zdravko Šotra Izvor: Kurir