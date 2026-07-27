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Glumica Anja Mit uživa u porodičnom životu sa partnerom Vladimirom Petrovićem i njihovim sinom Filipom, a sada je sa pratiocima na Instagramu podelila još jedan trenutak iz njihove svakodnevice.

Na fotografiji nastaloj tokom porodičnog ručka Anja i Vladimir poziraju sa osmomesečnim naslednikom, a svi izgledaju nasmejano i zadovoljno. Ipak, pažnju pratilaca posebno je privukao mali Filip.

Dečak ima gustu tamnu kosu, zbog čega su mnogi zaključili da je očeva slika i prilika.

Anja Mit sa partnerom Vladimirom Petrovićem i osmomesečnim sinom Filipom Foto: Printscreen/ Instagram/ anjamitofficial

Ima dve sestre

Anja je sina rodila 12. novembra 2025. godine, a Vladimir iz prethodnog braka ima dve ćerke, koje danas imaju 13 i 15 godina. Glumica je ranije otkrila da su devojčice odmah prihvatile mlađeg brata i da sa njim imaju divan odnos. Filip je ime dobio po Vladimirovom ocu.

Govoreći o majčinstvu, Anja nije krila da joj je rođenje sina potpuno promenilo život i probudilo osećanja za koja ranije nije ni znala da postoje.

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke fotografije:

1/5 Vidi galeriju Anja Mit sa patnerom i sinom Filipom Foto: Printscreen/ Instagram/ anjamitofficial, Printscreen/Instagram/anjamitofficial

– Mnogo se promenilo sve. Opet kažem, te neke emocije, naravno, nabolje. To su emocije za koje nisam ni znala da postoje. Slušala sam drugarice koje imaju decu, ali zapravo ta bezuslovna i bezgranična ljubav, i taj osećaj da možeš sve, to tek tada shvatiš. Čak i kada ti se čini da ne možeš, već u trudnoći naučiš da možeš. Od pregleda do pregleda, pa do samog porođaja, tog čina, vidiš da zapravo možeš sve.

Sve rade sami

Anja i Vladimir odlučili su da se od prvog dana sami brinu o sinu, bez stalne pomoći članova porodice ili dadilje.

– Moja odluka, ali i Vladimirova, bila je da pokušamo sve da radimo sami. I radimo sve sami.

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