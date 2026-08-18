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Kada je objavila autobiografiju “I’m Glad My Mom Died”, nekadašnja zvezda serije iCarly Dženet Mekardi izazvala je buru reakcija širom sveta. Iza provokativnog naslova krije se potresna ispovest o detinjstvu obeleženom manipulacijom, emocionalnim zlostavljanjem i potpunom kontrolom koju je nad njom imala njena majka Debra.

Korica knjige "Drago mi je da je mama umrla" Foto: SIMON&SCHUSTER / Planet / Profimedia

Dženet piše da je imala svega šest godina kada ju je majka primorala da počne da glumi, iako taj posao nikada nije volela. Debra je oduvek sanjala o slavi i bogatstvu, verujući da su je brak i deca sprečili da ostvari svoje ambicije. Zato je odlučila da ih ostvari preko ćerke.

Koristeći osećaj krivice i emocionalnu manipulaciju, vodila je Dženet na audicije, a kako je devojčica dobijala sve više angažmana, gluma je postala njen posao sa punim radnim vremenom još u najranijem detinjstvu.

Dženet Foto: Jen Lowery / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rak kao centar porodičnog života

Kada je Dženet imala dve godine, njenoj majci dijagnostikovan je rak dojke. Iako je bila premala da razume bolest, Debra je svakodnevno govorila o svojoj dijagnozi.

Kako glumica opisuje u knjizi, majka nije o bolesti govorila sa tugom, već gotovo sa ponosom, kao da joj je to postao identitet.

Cela porodica je iz nedelje u nedelju gledala snimak na kojem Debra saopštava da boluje od raka, a zatim su zajedno analizirali reakcije svakog člana porodice. Najviše je hvalila najstarijeg sina jer je plakao, dok je dvogodišnjoj Dženet zamerala što nije pokazala dovoljno tuge, iako je u tom uzrastu pevušila dečje pesmice, nesvesna ozbiljnosti situacije.

Opsesivna kontrola i gladovanje

Porodica je živela u kući zatrpanoj stvarima koje je Debra opsesivno skupljala. Četvoro dece spavalo je na strunjačama u dnevnoj sobi, jer su ostale prostorije bile prepune nagomilanih predmeta.

Kada je Dženet zaradila prvi honorar, poželela je običan krevet. Međutim, ubrzo je i on postao mesto za odlaganje stvari, pa se ponovo vratila na spavanje na podu.

Dženet Mekardi Foto: Kay Blake / Zuma Press / Profimedia

Kako je rasla, majka ju je upisivala na časove plesa i vodila na bezbroj audicija. Pred nastupe joj je davala energetska pića kako bi bila živahnija od druge dece, a savetovala ju je i da producentima priča kako joj je majka teško bolesna, verujući da će tako dobiti više uloga.

Debra je želela da ćerka što duže izgleda kao dete. Zato joj je odredila ishranu od svega 1.000 kalorija dnevno kako bi odložila pubertet. Dženet je, želeći da ispuni majčina očekivanja, počela da jede još manje.

Svake nedelje majka joj je merila težinu i obime tela, podsticala je da pije kafu kako bi potisnula glad i godinama kontrolisala svaki aspekt njenog života. U knjizi navodi i da ju je kupala sve do šesnaeste godine.

Uspeh nije doneo slobodu

Sa 14 godina dobila je jednu od glavnih uloga u seriji iCarly, ali uspeh nije značio i kraj problema.

U autobiografiji opisuje neprijatna iskustva sa tvorcem serije Denom Šnajderom, navodeći da joj je jednom, dok su bili nasamo, ponudio alkohol, a potom je ogrnuo svojim sakoom i masirao joj ramena. Godinama kasnije, Šnajder se suočio sa optužbama za emocionalno zlostavljanje zaposlenih i udaljen je sa seta, iako nije dobio otkaz.

“Zbog tebe mi se vratio rak”

Kada se Debrina bolest vratila, kontrola nad ćerkom postala je još intenzivnija.

Iako je Dženet postala punoletna, majka joj nije dozvoljavala da polaže vozački ispit, smatrajući da vreme treba da provodi učeći tekstove i planirajući objave na društvenim mrežama.

Kada je pokušala da započne samostalan život i iznajmila stan, Debra se uselila kod nje na nekoliko meseci. Čak i njene emotivne veze bile su pod strogim nadzorom. Kada je saznala da se Dženet tajno viđa sa mladićem kojeg je upoznala na snimanju, nazvala ju je pogrdnim imenima.

Posle zajedničkog odmora na Havajima, kada su paparaci fotografisali mladi par, majka joj je poslala poruku koja je zauvek ostala urezana u njenom sećanju.

„Zbog tebe mi se vratio rak. Nadam se da si sada srećna. Moraćeš da živiš sa tim da zbog tebe imam rak“, napisala joj je.

Rečenica koja je slomila srce

I pored svega što je proživela, Dženet je očajnički želela majčinu ljubav.

Kada je Debra pala u komu, došla je u bolnicu u nadi da će je probuditi vest za koju je verovala da će je učiniti srećnom.

„Mama, bićeš mnogo srećna kad me vidiš. Uspela sam da spadnem na 40 kilograma“, rekla joj je.

Kasnije je priznala da je tada shvatila koliko je njen identitet bio vezan za majčino odobravanje.

Posle Debrine smrti prestala je da glumi, započela psihoterapiju i lečenje poremećaja ishrane, a danas se bavi pisanjem i režijom. Upravo kroz knjigu “I’m Glad My Mom Died” otvoreno je progovorila o godinama emocionalnog zlostavljanja, pokušavajući da razume detinjstvo koje joj je, kako kaže, zauvek promenilo život.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

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