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Dženifer Garner je jedna od najvećih zvezda u Holivudu proteklih decenija, a uz velike projekte, uspehe, slavu i bogatstvo to joj je donelo i nešto što ne pruža toliko radosti – paparace.

Glumica je od početka karijere interesantna tabloidima, naročito zbog njenog braka s Benom Aflekom, a sada je u podkastu Shut Up Evan pričala o "potpuno apsurdnim" iskustvima koje je imala s fotografima.

– Imam osećaj kao da govorim "Jadna ja, jadna moja mala deca koja imaju sve na svetu", ali je to nekad opasnost za sve oko nas – ističe Dženifer Garner.

Dženifer Garner Foto: printscreen/youtube/Architectural Digest

Glumica se prisetila da je bilo trenutaka kada je situacija toliko eskalirala da je nosila bolesno dete pedijatru, ali se plašila da otvori vrata jer su ih paparaci blokirali.

– U tome ima nečega pogrešnog, a cenu plaćaju deca – napominje ona.

Jednom prilikom je videla kako fotografi obaraju decu koja izlaze iz vrtića da bi došli do fotografije Afleka i nje. Iako živi u kraju u kom stanuje mnogo zvezda, paparacima je ona često meta jer ima mališane, čije fotografije, takođe, mogu da prodaju medijima.

Viđala ih je i kako, prateći njen automobil, idu preko tuđih travnjaka i voze preko brda, potpuno zanemarujući zakone i pravila kako bi je uslikali.

1/7 Vidi galeriju Dženifer Garner Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia, HOLLYWEIRD / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Kako je istakla, još uvek postoje dvojica fotografa koji je prate "više od 20 godina" i oni je na neki čudan način poštuju.

– Imali smo zajedno i neke životne momente. Jednom me je pratio neko za koga sam, iz nekog razloga, mislila da želi da me povredi. Zato sam otrčala do fotografa jer sam ga znala i verovala mu i znala sam da će mu to biti okej – kaže Dženifer Garner.

– To je na neki način stokholmski sindrom. U isto vreme zbog njih milion puta zovem policiju i pitam da me prate po bloku dok šetam psa s decom – dodaje glumica.

VIDEO: Dženifer Garner se bavi humanitarnim radom: