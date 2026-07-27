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Nije neobično da poznate ličnosti tokom života razviju neke neobične rutine i navike, ali neke su ipak čudnije od drugih. Ne znamo da li vam je nekada palo napamet da sa sobom u kupatilo ponesete i hranu i da gricnete nešto dok se tuširate ili kupate?

Nije ni nama, ali glumici Džesiki Bil jeste. I to ne samo jednom, već je u međuvremenu od toga napravila ritual.

O svojoj neobičnoj navici grickanja pod tušem je svojevremeno pričala za magazin RealSimple.

- Naravno, ako pijete kafu pod tušem, možete i da jedete pod tušem, takođe - rekla je glumica otkrivajući šta najčešće jede dok se tušira.

- Ponekad pojedem žitarice pod tušem. Ili jogurt i voće. Čak sam pojela i parče kiša jednom - iskrena je Džesika Bil.

Iako je tu svoju naviku nazvala "groznom", u više navrata je govorila o njoj.

- Da, jedem pod tušem - napisala je na društvenoj mreži Instagram još 2020. godine.

- Priznajem. Probajte. Izazivam vas. -

Iako su je mnogi osuđivali zbog ove navike, glumica se ne obazire, već preporučuje da nabavite i policu.

- Polica je stvarno od pomoći. Možete da stavite šolju, posudu od jogurta, kafu, espreso, u čemu god da uživate- objašnjava supruga Džastina Timberlejka.

Glumica je ovu svoju naviku opisala kao "kretanje" i savršenu opciju kad ste mnogo zauzeti.

- Mislim da će ljudima koji obavljaju više zadataka istovremeno, to biti olakšanje na toliko načina- objasnila je.

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