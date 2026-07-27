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Ala Bruletova (26) ruska je manekenka i influenserka koja je svetsku popularnost stekla nakon viralnog videa sa „Bentlijem“, zbog kojeg je prozvana „Bentli devojkom“. Danas je prate milioni ljudi na društvenim mrežama, a svojim modnim kombinacijama, luksuznim načinom života i atraktivnim fotografijama redovno privlači pažnju obožavalaca širom sveta. Pogledajte kako izgleda žena koja je samo jednim videom osvojila internet.

Rođena je 15. septembra 1999. godine u Ivanovu u Rusiji, a Ala je još kao devojčica trenirala gimnastiku i čirliding, što joj je pomoglo da razvije disciplinu i samopouzdanje. U svet modelinga ušla je sa samo 13 godina, a nekoliko godina kasnije preselila se u Moskvu kako bi ozbiljnije gradila karijeru u modi i medijima.

Pogledajte u galeriji fotografije Ale Bruletove:

1/15 Vidi galeriju Ala Bruletova Foto: People Picture/Raymond / Shutterstock Editorial / Profimedia, Laurent VU / Sipa Press / Profimedia, See Li/Picture Capital / Alamy / Profimedia

Bruletova je svoju popularnost izgradila na Instagramu i TikToku, gde svakodnevno objavljuje modne kombinacije, sadržaj o lepoti, luksuznom životnom stilu i putovanjima.

Posebnu pažnju privukla je 2023. godine nakon viralnog videa snimljenog za „Bentli“, koji je za kratko vreme prikupio milione pregleda i pretvorio je u globalni internet fenomen.

Nakon viralnog uspeha usledile su saradnje sa poznatim modnim kućama i editorijali za prestižne modne časopise. Danas se može videti na događajima poput Nedelje mode u Milanu, Parizu i Dubaiju, gde redovno privlači pažnju fotografa i modnih urednika.

Iako je visoka oko 158 centimetara, Ala Bruletova dokaz je da uspeh u modelingu nije rezervisan isključivo za najviše modele. Upravo je svojim izgledom, harizmom i sposobnošću da se poveže sa publikom izgradila snažan međunarodni imidž.

Osim modelinga, Bruletova razvija i sopstvene poslovne projekte i sarađuje sa brojnim luksuznim i modnim brendovima. Mediji je opisuju kao novu generaciju digitalnih zvezda koje podjednako uspešno deluju na društvenim mrežama i u svetu visoke mode.

(Kurir.rs/ net.hr)

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