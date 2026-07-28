sprema se osveta kakvu palata još nije videla

sprema se osveta kakvu palata još nije videla

Slušaj vest

Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Sultan Ahmed, Anastasija i Iskender Foto: Promo

Sadržaj 12. epizode

Nakon burnih događaja u palati, Anastasija donosi tešku odluku i od Iskendera traži pomoć da pobegne sa dvora. Dok pokušava da pronađe izlaz iz života koji joj je nametnut, sve više se približava trenutku koji bi mogao zauvek da promeni njenu sudbinu - da li će izabrati slobodu i napustiti dvor ili će poslušati svoje srce i prepustiti se ljubavi.

Tajna ljubav između sultanije Fahrije i Mehmeta Giraja šokira sve u palati. Dok Safije pokušava da zataška skandal, sultan Ahmed donosi odluku da Mehmet Giraj bude pogubljen.

Ekin Koč kao sultan Ahmed I u seriji Sultanija Kosem Foto: Umut Volkan KINCIR 5372359616 uv

Sukob između sultanije Fahrije i sultana Ahmeda dostiže vrhunac. Uprkos svim preprekama, Fahrije uspeva da se sastane sa Mehmetom Girajem, koji se nalazi u tamnici i čeka svoju sudbinu, dok Derviš povlači sumnjive poteze.

U isto vreme, Šahin Giraj priprema osvetu kakvu palata Topkapi još nije videla. Njegov opasni plan mogao bi da uzdrma čitavo carstvo, dok izdaja vreba iz senke i preti da promeni sudbinu osmanske dinastije.

Bonus video: