da li je se sećate

da li je se sećate

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Čuvena i svima poznata devojčica u crvenom kaputu iz čuvenog ostvarenja "Šindlerova lista", Olivija Dabrovska, danas ima 37 godina. Sa suprugom i kućnim ljubimcem živi u Poljskoj, gde se bavi pisanjem i humanitarnim radom.

"Teško je reći nešto o sebi. Mogu da vam kažem činjenice, ali činjenice me ne opisuju. Ne mogu da sudim o sebi. Nadam se da sam dobra osoba. To je sve što mogu da kažem", izjavila je ona u jednom razgovoru za strane medije, kako prenosi Di Indipendent.

Olivija Dabrovska, devojčica iz filma "Šindlerova lista" Foto: Alamy Stock Photo / Alamy / Profimedia

Decenijama nakon uloge koja ju je proslavila, Olivija je ponovo skrenula pažnju javnosti kada se po izbijanju rata u Ukrajini posvetila zbrinjavanju i podršci ljudima primoranim da napuste svoje domove.

Na audiciju otišla slučajno

Dabrovska je do angažmana u "Šindlerovoj listi" došla sasvim neočekivano. Za vreme snimanja u Krakovu tražio se veliki broj statisti, pa su se u tu priču uključili i članovi njene porodice. Na audiciju za ulogu devojčice u crvenom kaputu otišla je u pratnji dede. Dok su se druga deca i njihovi roditelji nadmetali da ostave što bolji utisak, ona je bila potpuno opuštena.

"Nikada nisam pitala Spilberga zašto je izabrao mene, ali mislim da je to bilo zato što nisam bila stidljiva i nisam se plašila. A zapravo nisam ni bila zainteresovana. Nisam pokušavala da pokažem Stivenu Spilbergu svoje najbolje lice. Tamo su bile i druge devojčice koje su došle sa majkama. Bilo je kao takmičenje", prisetila se ona i dodala: "Ni moj deda nije bio zainteresovan. Samo se brinuo o meni. Tako sam mogla da radim šta god sam htela."

Iako izuzetno mlada, Olivija je tokom snimanja unela jednu značajnu izmenu u scenu. Trebalo je da se uvuče pod krevet, ali se plašila mraka i pauka, pa je predložila da uđe nogama umesto glavom.

Pogledajte kako Olivija Dabrovska izgleda danas:

1/5 Vidi galeriju Olivija Dabrovska, devojčica u crvenom kaputu iz filma "Šindlerova lista" Foto: Printscreen/Instagram/oliwia.dabrowska_

"Stiven Spilberg je prihvatio ovu promenu i to je u filmu. Tako da sam imala malo uticaja", rekla je ona.

Crveni kaput kao simbol nade

Protokom vremena, lik devojčice u crvenom kaputu postao je globalni prepoznatljivi simbol stradanja u Holokaustu. Za reditelja Stivena Spilberga, taj detalj odražavao je nemogućnost sveta da zaustavi nacistička zlodela. Kada je izbio sukob između Rusije i Ukrajine, Dabrovska je ponovo promislila o poruci lika iz svog detinjstva, želeći da mu udahne novu simboliku vere i obnove. Kreirala je novu verziju čuvenog prizora - devojčicu u plavom kaputu na žutoj pozadini, u tonovima ukrajinske zastave.

"Ona je oduvek bila simbol nade. Neka to ponovo bude", poručila je ona.

Olivija Dabrovska, devojčica u crvenom kaputu iz filma "Šindlerova lista" Foto: Printscreen/Instagram/oliwia.dabrowska_

Ta objava označila je početak njenog novog angažmana. Priključila se volonterskoj grupi koja pomaže ukrajinskim izbeglicama pri dolasku u Poljsku. Ono što je započelo kao skromna građanska inicijativa, ubrzo se razvilo u mrežu od više stotina ljudi.

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