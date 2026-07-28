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Glumica Jelena Mur, koja je pre dve godine rodila devojčicu, ponovo je u drugom stanju sa suprugom Stivenom Murom. Srećne vesti obelodanila je na društvenim mrežama, podelivši kadrove sa letovanja na Havajima.

Na fotografijama se vidi kako zadovoljno pozira sa trudničkim stomakom uz obalu okeana, provodeći dragocene trenutke sa ćerkom. Njena objava ubrzo je prikupila veliko interesovanje, a brojne kolege i prijatelji uputili su joj srdačne čestitke.

Pogledajte u galeriji fotografije Jelene Mur:

1/4 Vidi galeriju Jelena Mur trudna po drugi put Foto: Printscreen/Instagram/jele_moore

Životni put i karijera

Podsetimo, Jelena Grujičić Mur (30) skrenula je pažnju šire javnosti ulogom Blankice u ostvarenju "Dara iz Jasenovca". Rođena je 1995. godine u Ivanjici, a posle studija u Beogradu obrazovanje je nastavila u Kaliforniji, gde je stekla master diplomu.

Tokom boravka u Americi srela je kolegu Stivena Mura, sa kojim je ušla u vezu, a potom i u brak. Par je pokrenuo i sopstvenu producentsku kuću, pa danas svoj život usklađuju na relaciji Beograd–Los Anđeles. Prisećajući se njihovog početka, Jelena je jednom prilikom naglasila da joj je taj susret obeležio život.

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1/5 Vidi galeriju Jelena Grujičić Mur Foto: Printskrin/Instagram, Nemanja Nikolić, Luka Trajković

"To je i dalje najsjajniji momenat u mom životu. Ne verujem da bilo šta može da zaseni trenutak konekcije i spoznaje da je ispred vas - vaša osoba. Ljubav i porodica su mi broj jedan. Zahvalna sam što je baš Stiven bio moja sudbina i ništa u svom životu ne bih menjala", rekla je ona svojevremeno za Glossy.

Nakon zapažene role u filmu "Dara iz Jasenovca", publika je imala priliku da je gleda i u roli Emilije u seriji "Pevačica".

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