Slušaj vest

Ivana Jovanović podelila je novi snimak zabeležen u srcu Novog Beograda, na kom se vidi kako usporeno hoda preko jedne od najprometnijih saobraćajnica. Dok prelazi ulicu, sve vreme drži telefon, snima se i govori na engleskom jeziku sa već dobro poznatim naglaskom.

Ipak, pažnju javnosti privuklo je njeno izuzetno rizično ponašanje usred saobraćaja. Dok je bez imalo žurbe prelazila preko pešačkog prelaza usmerena na ekran, u jednom trenutku se na semaforu za pešake pojavilo crveno svetlo, dok je automobilima signaliizirano zeleno. Umeštajući da ubrza i što pre stigne na drugu stranu, glumica je nastavila potpuno opušteno da korača i pravi snimak na samom kolovozu. Zbog toga su vozači, zaustavljeni u kolonama, "seli" su na sirene kako bi je upozorili da se pomeri sa ulice.

Oštre reakcije na društvenim mrežama

Kadar sa beogradskog asfaltno-saobraćajnog čvorišta ubrzo je postao viralan, a korisnici mreže X žestoko su osudili njen postupak, ističući da je time dovela u opasnost i sebe i druge.

"Koja prsotina od žene. Trube ti jer ti se upalilo crveno, a ti se nonšalantno šetaš snimajući se na pešačkom prelazu. Za to sledi novčana kazna", "Bukvalno je bilo crveno svetlo kad je bila na pola pešačkog", "Dok je zeleno bulji u kameru, kad je crveno krene da prelazi, ma bravo", "Mora da poradi malo na engleskom, ovo baš blamantno zvuči", "I prešla je na crveno svetlo", glasili su neki od komentara pratilaca.

Pogledajte video: Glumica Hristina Popović smršala 30 kg