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Suri, ćerka Toma Kruza i Kejti Holms, zvanično je promenila prezime i sada se preziva Noel, što je srednje ime njene majke. To potvrđuju podaci iz biračkog registra koje je prvi objavio Page Six.

Odluku je donela pre dve godine

Dvadesetogodišnja studentkinja Univerziteta Carnegie Mellon u Pitsburgu za glasanje se pod imenom Suri Noel registrovala još u oktobru 2024. godine. Isto ime je koristila i nekoliko meseci ranije, prilikom dodele srednjoškolskih diploma u junu iste godine.

Foto: Felipe Ramales / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Dva meseca nakon ćerkine mature Holms je u razgovoru za časopis Town & Country govorila o Suri. "Ponosna sam na svoju ćerku. Naravno da će mi nedostajati njena blizina, ali zaista sam ponosna na nju i srećna sam", rekla je.

"Sećam se kako je to biti u tim godinama, u periodu novih početaka. Uzbudljivo je upoznavati sebe, a ja sam volela to vreme, pa me raduje da razmišljam o tome na taj način."

Foto: Julie Edwards / imago stock&people / Profimedia

Javno demantovala napise o nasledstvu

U decembru 2024. Holms se oglasila nakon medijskih napisa o odnosu Suri i 64-godišnjeg Kruza. Na Instagramu je demantovala tvrdnje Daily Maila da je Suri nakon 18. rođendana dobila pristup očevom fondu.

Holms, koja danas ima 47 godina, objavila je snimak ekrana članka uz poruku: "Potpuno netačno. Daily Mail, možete da prestanete da izmišljate stvari." U opisu objave kratko je dodala: "Dosta je."

U galeriji pogledajte fotografije Kejti Holms i Toma Kruza iz perioda dok su bili u ljubavi:

1/10 Vidi galeriju Kejti Holms i Tom Kruz Foto: Robert Evans / Zuma Press / Profimedia, GIULIO NAPOLITANO / AFP / Profimedia

Brak je trajao šest godina

Tom Kruz i Kejti Holms počeli su da se viđaju 2005. godine, a venčali su se u novembru 2006, nekoliko meseci nakon rođenja Suri.

Holms je u junu 2012. podnela zahtev za razvod, a brak je okončan nakon manje od šest godina. Suri je nakon razvoda ostala da živi s majkom, dok se Kruz tokom godina sve ređe pojavljivao s njom u javnosti. Otac i ćerka navodno već dugo nisu bliski, ali ni Kruz ni Suri nisu javno govorili o svom odnosu.

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