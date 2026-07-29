Slušaj vest

Godinama su kružile glasine da je između Megan Foks i Šaje Labafa, zvezda filmskog serijala Transformers, postojala romansa i van filmskog seta.

Sada je jasno da to nisu bile samo spekulacije, glumica je i sama potvrdila da su njih dvoje bili u emotivnoj vezi tokom snimanja.

Megan Foks i Šaja Labaf proveli su više od četiri godine radeći zajedno na filmovima iz franšize Transformers, u kojima su igrali Sema Vitvikija i Mikaelu Bejns. Njihova hemija na ekranu bila je očigledna, a ispostavilo se da se prenela i u stvarni život.

Šaja LaBaf Foto: Michael Brophy, LMK MEDIA / Alamy / Profimedia

Glasine je prvi potvrdio Šaja Labaf još 2011. godine u intervjuu za magazin Details. Na pitanje da li je između njega i Megan bilo nečega više od prijateljstva, odgovorio je potvrdno i objasnio da višemesečna snimanja često stvaraju veoma bliske odnose među glumcima.

Iako tada nije želeo da ulazi u detalje, priznao je da je između njih postojala privlačnost koja je prevazišla profesionalni odnos.

Nekoliko godina kasnije, 2018. godine, Megan Foks je tokom gostovanja u emisiji Watch What Happens Live kod Endija Koena stavila tačku na dugogodišnje nagađanje.

- Potvrđujem da je bilo romantično. Volim ga i nikada to nisam previše skrivala - rekla je glumica.

VIDEO: Glumica Hristina Popović smršala 30 kilograma: