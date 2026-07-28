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Melani Hamrik čestitala je Miku Džegeru 83. rođendan objavom zajedničkih fotografija na Instagramu. Penzionisana balerina podelila je niz privatnih trenutaka sa frontmenom Rolingstonsa.

Na jednoj fotografiji ljube se na plaži, na drugoj se grle na kauču, a među objavljenim fotografijama našla se i ona na kojoj poziraju sa devetogodišnjim sinom Deveroom ispred egipatskih piramida. Objavila je i fotografiju Džegera kako tokom odmora pije kokosovu vodu.

"Srećan rođendan, ljubavi moja!!! ❤️ Za još puno avantura, smeha i zabave!!", napisala je uz objavu.

U vezi su već 12 godina

Par je zajedno već 12 godina, a Hamrik je tek u aprilu ove godine otkrila da su se verili pre dve ili tri godine. Zajedno imaju sina Deveroa Oktavijana Basila, rođenog 2016. godine. To je Melaninino prvo, a Džegerovo osmo dete. Velika razlika u godinama nikada im nije predstavljala problem. Hamrik je u intervjuu za The Times of London u septembru 2024. rekla da se ne zamara tuđim mišljenjima.

"Svako ima svoje mišljenje. Ako se opterećujete time šta drugi misle, nezavisno od toga u kojoj ste životnoj fazi, imaćete problem i neprestano ćete sve analizirati", rekla je.

Džeger ima osmoro dece

Osim Deveroa, Mik Džeger ima još sedmoro dece. Ćerku Karis (55) dobio je sa Maršom Hant, a ćerku Džejd (54) sa Bijankom Džeger. Iz veze sa Džeri Hol ima četvoro dece - Elizabet (42), Džejmsa (40), Džordžiju (34) i Gabrijela (28). Najmlađeg sina Lukasa (27) dobio je sa Lucijanom Morad Gimenez.

Upoznali su se u Japanu

Par se upoznao 2014. godine u Japanu, gde su Rolingstonsi i Američki baletski teatar, čija je Hamrik tada bila članica, istovremeno gostovali na turneji. Prijatelji su je nakon koncerta upoznali sa Džegerom u bekstejdžu, a nekoliko meseci kasnije započeli su vezu.

Pogledajte u galeriji Mika Džegera i Melani Hamrik:

1/9 Vidi galeriju Mik Džeger i Melani Hemrik Foto: Profimedia

Kasnije su sarađivali i poslovno. Hamrik je osmislila koreografiju za balet "Port ruž", nastao na muziku koju su napisali Džeger i Kit Ričards. Rolingstonsi, koji od 2024. nisu bili na turneji, nedavno su objavili novi album "Forin tangs". To je njihov 25. studijski album.

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