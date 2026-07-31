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Kada pomislimo na velike svetske zvezde pred izlazak na scenu, obično zamišljamo nervozu, užurbanost, poslednje pripreme i potpuni haos iza kulisa. Ipak, jedan video sa Šakirom pokazao je da kod nje sve može da izgleda potpuno drugačije.

Na snimku se vidi kako se pevačica sprema za izlazak na binu, dok joj u pripremama pomažu članovi njenog tima. Dok joj asistent i asistentkinja pomažu oko poslednjih detalja, Šakira se šminka, sređuje i deluje potpuno opušteno. Nema panike, nervoze ni drame, sve izgleda kao da je u pitanju sasvim obična priprema za izlazak. Pevačica razgovara, uživa u trenutku i bez velike pompe završava svoje pripreme.

A onda, kada je sve gotovo, Šakira jednostavno ustaje i odlazi na scenu.

Upravo je ta spontanost privukla pažnju korisnika društvenih mreža. Dok mnogi zamišljaju da se iza nastupa najvećih zvezda krije potpuni haos, ovaj snimak pokazuje potpuno drugačiju sliku, nekoliko ljudi iz tima, šminkanje, poslednje pripreme i onda izlazak pred hiljade ljudi.

Šakira je tako još jednom pokazala da iza velikog spektakla ponekad ne stoji drama, već dobro uigran tim i zvezda koja je toliko navikla na scenu da joj izlazak pred publiku deluje gotovo potpuno prirodno.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Šakira