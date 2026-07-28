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Ašerovi nastupi poznati su po provokativnim koreografijama i bliskim susretima sa obožavateljkama, ali jedna takva scena završila se potpuno neočekivano. Pevač je tokom koncerta u Nešvilu izveo devojku iz publike na binu, a zatim prekinuo serenadu čim je primetio da joj nije prijatno.

Snimak ovog trenutka ubrzo se proširio društvenim mrežama i pokrenuo raspravu o tome šta se zapravo dogodilo između muzičara i obožavateljke.

Primio je za lice, ona se ukočila

Ašer je na zajedničkoj turneji sa Krisom Braunom izvodio pesmu „Can U Handle It?“ kada je na pozornicu pozvana Gabrijel Šajen. Ona je sela na krevet koji je bio deo scenografije, dok joj je pevač bez majice izvodio zavodljivu serenadu.

Kada joj se približio i blago je dodirnuo po bradi i licu, Gabrijel je delovala sve neprijatnije. U trenutku kada je pokušao da je navede da legne na krevet, ukočeno se povukla unazad.

Pevač je odmah prekinuo nastup, udaljio se od nje i zbunjeno se obratio publici:

– Mislim da ona ne želi da bude na pozornici.

Nakon toga je rukom pokazao svom timu da Gabrijel isprate sa bine. Incident se dogodio 25. jula na stadionu „Nisan“ u Nešvilu, navodi People.

„Zašto je uopšte izašla?“

Snimak je brzo postao viralan, a deo korisnika društvenih mreža kritikovao je Gabrijel jer je prihvatila poziv da izađe na scenu, iako očigledno nije želela da učestvuje u provokativnom delu nastupa.

„Drago mi je što se udaljio od nje, jer zašto je uopšte izašla na binu?“

„Zašto ideš na pozornicu ako nećeš da učestvuješ?“

„Zašto pokvariti nastup? Mogla je jednostavno da kaže ‘ne’. Milion devojaka bi želelo da bude na njenom mestu.“

„Ovo se dogodilo prvi put. Mogla je jednostavno da odbije.“ Gabrijel odgovorila na kritike

Nakon brojnih prozivki, obožavateljka se oglasila na društvenim mrežama i objasnila da joj niko unapred nije rekao šta će se događati na pozornici.

– Pre svega, niko nije odbio da izađe na binu. Izgledala sam dobro, zar ne mislite da ne bih pustila hiljade ljudi da me vide? – napisala je Gabrijel Šajen.

Otkrila je i da je na koncert došla sa majkom, kao i da ih je Ašerov tim pre početka nastupa premestio sa mesta u parteru u VIP deo. Prema njenim rečima, niko joj nije objasnio koji pevač će je izvesti na scenu, niti kakav je nastup očekuje.

Ašer se povodom viralnog snimka još nije oglasio. Njegov potez da prekine nastup čim je primetio nelagodu obožavateljke izazvao je podeljene reakcije.

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