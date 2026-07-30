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Glumica Riz Viterspun je u intervjuu za magazin "Harper's Bazaar" ispričala da je njena majka imala depresiju i da je strahovala da bi sklonost ka ovom problemu mogla biti nasledna. Viterspun je i sama doživela depresivne epizode još kao tinejdžerka, a potom i nakon rođenja ćerke Ave 1999. godine, kada je imala samo 23 godine.

"Bilo je zaista teško. Tokom prvih šest meseci istovremeno sam bila srećna i depresivna. Stalno sam plakala, noću nisam spavala i bila sam potpuno iscrpljena", prisetila se glumica.

Kako je rekla, nije bila spremna na to koliko će porođaj uticati na njene hormone, kao ni na promene koje su usledile kada je šest meseci kasnije prestala da doji.

"Teško je biti mlada majka", rekla je Viterspun i dodala da je bila preplavljena savetima i mišljenjima drugih ljudi o tome kako treba da brine o svojoj bebi.

U teškom periodu, dobra prijateljica joj je savetovala da potraži stručnu pomoć. Glumica je istakla da je imala mogućnost i sredstva da ode kod lekara i stručnjaka za mentalno zdravlje, ali da mnoge žene nemaju tu mogućnost.

"One se same bore i kriju kroz šta prolaze", rekla je.

Viterspun, koja je poznata po ulogama u serijama i filmovima, a takođe je osnivačica medijske kompanije „Hello Sunshine“, govorila je i o anksioznosti i perfekcionizmu koji su godinama bili deo njenog života.

Pogledajte u galeriji fotografije Riz Viterspun:

1/6 Vidi galeriju Riz Viterspun Foto: Profimedia

"Svu tu anksioznost usmeravala sam na svoj posao i to me je zaista daleko odvelo. Bila sam nagrađivana zbog svoje anksioznosti i perfekcionizma. Ali kako starim, počinjem da prihvatam ideju da sam dovoljna upravo takva kakva jesam", rekla je.

Glumica je na kraju dodala da je imala mnogo sreće, velike poslovne prilike i mogućnost da sarađuje sa nekim od najboljih ljudi na svetu.

(Kurir.rs/Najžena)

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