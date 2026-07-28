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Na ovogodišnjem San Dijego Komik-Konu, reditelj Rajan Kugler objavio je da će film "Crni Panter 3" stići u bioskope 15. decembra 2028. godine, kao i da će britanski glumac Dejvid Džonson tumačiti odraslog sina T'Čale.

U novom nastavku T'Čalin sin stasava i usmerava pogled ka tronu Vakande. Rajan Kugler je takođe otkrio da će "Crni Panter 3" biti prvi film iz Marvelovog filmskog univerzuma (MCU) koji će u potpunosti biti snimljen na filmskoj traci velikog formata.

Džonsonov lik, Tusan, odnosno T'Čala II, prvi put je predstavljen u sceni nakon odjavne špice filma "Crni Panter: Vakanda zauvek", kada ga je publici predstavila Nakija, koju igra Lupita Njongo. Tokom završne špice tada je emitovana i pesma "Lift Me Up" pevačice Rijane.

Kao što je ranije najavljeno, u glumačkoj postavi filma "Crni Panter 3" nalazi se i Denzel Vošington.

Denzel Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia

Prvi film "Crni Panter", objavljen 2018. godine, zaradio je 1,3 milijarde dolara širom sveta i osvojio tri Oskara. Film je proslavio Čedvika Bouzmana, koji je igrao T'Čalu, kralja Vakande i jednog od najpoznatijih Marvelovih superheroja. Bouzman je preminuo od raka u avgustu 2020. godine.

Nastavak, "Crni Panter: Vakanda zauvek" iz 2022. godine, bavio se posledicama T'Čaline smrti. Film je zaradio 859 miliona dolara, a Rut E. Karter osvojila je Oskara za kostimografiju, postavši prva crnkinja koja je osvojila dve nagrade Američke filmske akademije, piše Dedlajn.

Dejvid Džonson Foto: AFF/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ko je Dejvid Džonson?

David Džonson, rođen 4. septembra 1993. godine, je britanski glumac. Karijeru je započeo na londonskom Vest Endu, gde je osvojio nagradu Black British Theatre Award za svoju ulogu u predstavi" and breathe..." (2021).

Najpoznatiji je po ulozi u televizijskoj seriji "Industry" (2020–2022), koju su producirali BBC Two i HBO, kao i po ulogama u filmovima "Rye Lane" (2023), "Alien: Romulus" (2024) i "The Long Walk" (2025).

(Kurir.rs/B92)

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