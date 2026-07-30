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Vilhelmina Kuper bila je mnogo više od lepog lica sa naslovnih strana. Jedna od najpoznatijih manekenki svog vremena radila je sa najvećim fotografima, pojavila se na stotinama naslovnica, a zatim osnovala agenciju koja je promenila modnu industriju i otvorila vrata zvezdama poput Iman i Džije Karandži.

Iza raskošnih fotografija, savršene figure i velikog poslovnog uspeha, međutim, krila se mnogo mračnija priča. Vilhelmina se godinama izgladnjivala kako bi zadovoljila surove modne standarde, dok je u privatnom životu, prema kasnijim svedočenjima, trpela zlostavljanje.

Tragedija iz detinjstva

Foto: booksR / Alamy / Profimedia

Vilhelmina Gertrud Frida Bemenburg rođena je 11. maja 1939. godine u holandskom gradu Kulemborgu. Njen otac bio je mesar, dok je majka vodila brigu o domaćinstvu.

Detinjstvo joj je obeležila porodična tragedija. Njen mlađi brat Valter imao je samo tri godine kada je 1945. poginuo nakon što ga je udario automobil.

Porodica je posle Drugog svetskog rata živela u Nemačkoj, a 1954. godine preselila se u Čikago. Vilhelmina se tamo susrela sa nepoznatim jezikom i potpuno drugačijom kulturom, a moda joj je pomogla da se prilagodi novoj sredini. Čitala je stare modne časopise, pratila rad poznatih manekenki i tako istovremeno učila engleski jezik.

Slučajno postala model

Foto: INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia

Priliku koja će joj promeniti život dobila je sasvim slučajno. Otišla je sa prijateljicom na razgovor u modnoj agenciji kako bi joj pružila podršku, ali su agenti upravo u Vilhelmini prepoznali potencijal.

Prve profesionalne angažmane dobila je 1958. godine, a na početku karijere predstavljala se umetničkim imenom Vini Hart. Ipak, ubrzo se suočila sa pravilima modne industrije koja su od devojaka zahtevala gotovo nemoguće mere.

Kada joj je rečeno da mora da smrša ukoliko želi ozbiljnu karijeru, Vilhelmina je započela jednu od najrigoroznijih dijeta. Jela je samo dva puta nedeljno, dok je ostalim danima živela od crne kafe i cigareta. Povremeno bi uzela malo supe ili komad sira kako joj ne bi pozlilo.

Ovaj opasan režim omogućio joj je da izgubi više od deset kilograma, ali je ostavio ozbiljne posledice po njeno zdravlje.

Rekord koji niko nije oborio

Vilhelmina je posle boravka u Parizu postala jedno od najtraženijih lica šezdesetih godina. Radila je za modne kuće poput Šanela i Diora, sarađivala sa čuvenim fotografima i pojavila se na 255 naslovnih strana časopisa.

Američki „Vog“ krasila je 27 ili 28 puta, zbog čega se i danas navodi kao jedna od rekorderki ovog magazina. Sa aristokratskim crtama lica, krupnim tamnim očima i visinom od 180 centimetara, postala je preteča supermodela i jedno od lica koje je definisalo modu tog perioda. „Vog“ ju je opisao kao legendu modne industrije i jednu od najuspešnijih poslovnih žena svog vremena.

Brak iza zatvorenih vrata

Na vrhuncu slave Vilhelmina se 1965. godine udala za Viktora Brusa Kupera, nekadašnjeg televizijskog producenta. U braku su dobili ćerku Melisu i sina Džejsona.

Njihov odnos spolja je delovao kao uspešan spoj modne zvezde i televizijskog stručnjaka, ali se iza zatvorenih vrata navodno odvijala potpuno drugačija priča. Prema kasnijim svedočenjima ljudi koji su im bili bliski, Brus je bio alkoholičar, patološki ljubomoran i nasilan prema supruzi.

Vilhelmina je navodno prikrivala modrice i ostajala u braku zbog dece. Iako su imali ozbiljne probleme, njih dvoje se nisu razveli, već su ostali zajedno sve do njene smrti.

Osnovala modnu imperiju

Vilhelmina i Brus su 1967. godine, zajedno sa poslovnim partnerima, osnovali agenciju „Wilhelmina Models“. U trenutku kada su nekadašnje manekenke veoma retko prelazile na vodeće poslovne pozicije, ona je postala jedna od pionirki tog poduhvata.

Zahvaljujući iskustvu pred kamerama, razumela je probleme mladih devojaka koje su tek ulazile u modni svet. Bila je poznata po tome što je provodila vreme sa modelima, davala im savete i pomagala im da razviju prepoznatljiv izgled.

Imala je i izuzetan dar da prepozna zvezdu tamo gde je drugi nisu videli. Njena agencija pomogla je u razvoju karijera Iman, Naomi Sims, Beverli Džonson, Džije Karandži, Džesike Lang i Anđelike Hjuston. Agencija je ubrzo postala jedan od najvećih konkurenata kompaniji „Ford Models“, a posluje i danas. Vilhelmina je svoju agenciju vodila sve do smrti.

Bolest krila od javnosti

Iako je u poslu važila za odlučnu i nepokolebljivu ženu, njeno zdravlje bilo je ozbiljno narušeno. Godine restriktivne ishrane, cigarete i konstantan pritisak modne industrije ostavili su posledice.

Tokom 1979. godine najpre joj je dijagnostikovana upala pluća, a zatim je otkriveno da boluje od neoperabilnog raka pluća. Težinu bolesti nije želela javno da pokazuje, pa je nastavila da radi gotovo do samog kraja.

Vilhelmina Kuper preminula je 1. marta 1980. godine u bolnici u Griniču, u Konektikatu. Imala je samo 40 godina.

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