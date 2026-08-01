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Davnog 28. jula 1929. godine, rođena je Džeklin "Džeki" Li Buvije Kenedi Onazis, supruga nekadašnjeg predsednika SAD, Džona Kenedija, a kasnije i grčkog brodovlasnika, milijardera Aristotela Onazisa.

Slavna dama bila je oličenje "it" devojke tog vremena, a žene su se gotovo utrkivale da liče na nju. No, "bajka" koju je Džeki Kenedi živela bila je samo privid, a tek nakon njene smrti saznalo se više o aferama i mračnim tajnama.

Džon i Džeki Kenedi Foto: Wikipedia

Iako je Kenedija u javnosti tukao glas zavodnika, knjiga "Passion on the Potomac", otkrila je da ni Džeki nije bila "nevinašce" kako se mislilo - naprotiv, bila je zaljubljena u Roberta Meknamaru, tadašnjeg ministra odbrane u administraciji svog muža.

Njihovo prisno prijateljstvo trajalo je godinama, a bilo je ispunjeno razmenom zavodljivih poruka i čestitki za Dan zaljubljenih. Javnost je prvi put saznala za njihov odnos 1962. godine, samo godinu dana nakon što je Kenedi preuzeo predsedničku funkciju.

Porodični prijatelj Kenedijevih, Ben Bredli, prisećao se večere na kojoj mu je Džeki otvoreno priznala da joj je Meknamara veoma privlačan: "Muškarci ne mogu da razumeju njegovu s*ksualnu privlačnost". Njena sestra je kasnije komentarisala da se Džeki zaljubila u ministra jer je "bio vrlo brz i vrlo privržen".

Džeki Kenedi Foto: Profimedia

Prema tvrdnjama dvojice autora koji su pisali biografiju o Meknamari, on je godinama kasnije priznao da je proveo noć sa Džeki u njenoj kući u Njuportu dok mu je supruga bila odsutna.

Mnogi su verovali da je Džeki u Meknamari tražila utehu zbog brojnih suprugovih afera. Do dana današnjeg, javnost i dalje veruje da je Kenedi bio zaljubljen u Merilin Monro.

Afera sa komšinicom i ubistvo

Ipak, tek se godinama kasnije saznalo za navodnu tajnu aferu Kenedija i komšinice Meri Majer, a jedini dokaz o njihovim emocijama je pismo koje nikad nije bilo poslato.

Meri, "fatalna špijunka", bila je supruga agenta CIA, a pismo koje je napisala prodato je na aukciji 2016. za 89.000 dolara.

1/5 Vidi galeriju Džeki i Džon Kenedi Foto: Rojters, Reuters, Profimedia

Kako se prisetio insajder koji je svedočio aferi, Kenedi je bio opčinjen Meri jer je "mogao sa njom da razgovara kao sa sebi ravnom".

U početku su uživali u porodičnim izlascima, organizovali zabave i generalno držali svoje interakcije u granicama pristojnosti. Prema različitim izvorima, afera između Kenedija i Majer počela je 1960. godine i trajala je tri godine.

Umalo kobna afera po Kenedijev brak

No, nijedan odnos nije tako zatresao Kenedijev brak kao afera sa Džoan Lundberg. Koliko je sve bilo ozbiljno postalo je jasno tek kada je porodica Lundberg dozvolila da se objave delovi njenih memoara koje je pisala.

Par se upoznao mesec dana pre nego što se Džeki Kenedi prvi put porodila. Prema Džoan, on je priznao da su on i Džeki bili proizvod "ugovorenog" braka, za koji je rekao da je "u redu. Ne sjajan, ali OK“.

Bio je samo pet dana nakon početka krstarenja kada je primio vest da je Džeki imala hitan carski rez, tokom kojeg je beba, devojčica, rođena mrtva. Preko telefona, njegov brat Bobi mu je rekao da se odmah vrati kući, ali je on odbio. "Beba je izgubljena", rekao je. "Šta je bilo, bilo je. Mislim da nema razloga da se vraćam."

Njegov prijatelj i kolega, demokratski senator Džordž Smaters, smatrao je da mora da je u šoku.

"Prestani, Džek", rekao mu je. "Ako ikada želiš da budeš predsednik, moramo te vratiti tvojoj ženi. U suprotnom, svaka žena u Americi će glasati za kamen pre nego za tebe."

Džeki htela razvod, odustala zbog para?



Džoan je aferu čak i priznala Džeki, koja je želela razvod, a onda joj Kenedijev otac ponudio preko milion dolara da ostane u braku, ako dobiju dete. Razvod bi uništio političke ambicije njegovog sina, i znao je da mora da pritisne Džeki, a ona je, na kraju, na ovo i pristala.

Ipak, Kenedi je aferu sa Džoan nastavio, a njegovi saradnici pobrinuli su se da par nikada ne bude fotografisan. Nažalost, Džoan je sve vreme živela u iluziji da će Kenedi zbog nje ipak napustiti Džeki.

Tajna trudnoća i krah afere

Sve se promenilo kada je Kenedi dobio prvo dete sa suprugom. Polako se udaljavao od ljubavnice, a emocije su polako bledele.

A onda, u junu te godine, saopštila je Džeku šokantne vesti. Bila je trudna. Kada mu je saopštila vest o trudnoći, Kenedi se uplašio da bi to moglo da mu uništi političku karijeru. Poslao joj je 400 dolara i tražio od nje da uradi abortus. Ona je pristala na prekid trudnoće, nakon čega su prekinuli svaki kontakt.

Kenedi je sve do smrti nastavio sa aferama, iako je to psihički ubijalo Džeki. Međutim, stvari su se promenile samo mesec dana pre atentata.

Sestri "skinula" muža

Džeki Kenedi srela je po drugi put grčkog brodovlasnika Aristotela Onazisa u oktobru 1963. godine nakon što je doživela ogromnu tragediju - rodila je sina Patrika koji je preminuo samo dva dana nakon rođenja. Džeki je zapala u tešku depresiju, pa ju je njena mlađa sestra, Kerolajn Buvije, poznatija kao Li Radzvil, pozvala u Grčku kako bi se oporavila. Inače, Li je u to vreme uživala u vezi sa Onazisom.

Kenedi je u početku bio protiv toga - plašio se kako će u javnosti izgledati da prva dama krstari sa kontroverznim milijarderom dok se bliži izborna godina.

Kada je Kenedi ubijen u novembru 1963, Onazis je odmah došao u Vašington na sahranu i ostao uz porodice Kenedi i Radzivil kao podrška. Tokom narednih godina ostali su u redovnom kontaktu.

Preokret se dogodio 1968. godine, nakon što je ubijen i Džonov brat, Robert Kenedi. Džeki je obuzela panika za bezbednost svoje dece, rekavši tada: "Ako ubijaju Kenedijeve, moja deca su sledeća meta. Moram da odem iz ove zemlje."

Aristotel Onazis i Džeki Kenedi Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Onazis joj je ponudio ogromno bogatstvo, privatno grčko ostrvo Skorpios i sopstveni bezbednosni tim. Venčali su se u oktobru 1968. godine na Skorpiosu - samo pet godina nakon što je prvi put kročila na njegovu jahtu.

Ovo je bio ogroman udarac za njenu sestru koja je bila zaslužna za Džekinu popularnost. Međutim, Onazis se pokajao nakon braka sa Džeki. Kako je pričao, falilo mu je "vatre" u poređenju sa mlađom sestrom.

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