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Film "Odiseja" reditelja Kristofera Nolana veoma brzo je osvojio srce publike, a ovaj projekat, koji je zasnovan na istoimenom antičkom epu starogrčkog pesnika Homera, tokom prvog vikenda prikazivanja u bioskopima je ostvario zaradu od 264,1 milion dolara.

Odlična glumačka postava stoji iza ovog filma, a glavnu ulogu Odiseja igra Met Dejmon. On nije imao mnogo vremena za pripremu, ali je uz pomoć ličnog trenera i fizioterapeuta Gabea Stumpa za samo pet meseci doveo telo u formu dostojnu grčkog junaka.

Kako i sam kaže, ovaj film je nešto najteže na čemu je radio.

- Ovo je daleko najteži i najzahtevniji film u kojem sam ikada učestvovao. Svi uključeni u projekat dali su sve od sebe i pomerali su granice onoga što su mislili da je moguće. Zaista je više delovalo kao ekspedicija nego kao snimanje filma. A ako vam je bilo hladno i bili ste mokri, samo biste se okrenuli i videli da je Krisu Nolanu jednako hladno i da je jednako mokar te da i on prolazi istu stvar- ispričao je glumac za People.

Met Dejmon Foto: Universal / Ferrari / Profimedia

Trening Meta Dejmona

A priprema za ulogu Odiseja je takođe bila veoma isrcpna i ozbiljna.

Postoje brojne interpretacije kako bi trebalo da izgleda Odisej, ali gotovo u svim opisima grčkog junaka se pominju njegova široka ramena i grudi, kao i ruke.

Kako je Met Dejmon ispričao, Kristofer Nolan mu je podrobno objasnio kako želi da izgleda Odisej koga će on glumiti.

- Samo želim da izgleda vitko i snažno kao neko ko je veteran Trojanskog rata i može da se snađe, ali ne bi propustio obrok ako bi mu ga ponudili-prisetio se glumac i dodao da je takav vid forme najteže postići.

Da bi to ostvario, radio je sa ličnim trenerom i fizioterapeutom Gabeom Stampom, koji se prisetio kako je izgledala njihova saradnja.

- Počeo sam da radim s njim odmah nakon što je izašao film Air, u kojem glumi izvršnog direktora Najka, koji je pomalo bucmast. Nakon toga usledili su filmovi "The Ripa" i "The Instigators", u kojima nije bilo potrebe za fizičkim promenama. Tokom poslednje tri godine uglavnom smo radili na opštoj kondiciji. Više smo razmišljali o dugovečnosti, o tome da ostane funkcionalan i zdrav- ispričao je Stamp kako je izgledala njegova saradnja sa Metom Dejmonom.

Met Dejmon Foto: NBC / Ferrari / Profimedia

Otkrio je da je na početku priprema za Odiseju, Met Dejmon imao čvrstu mišićnu bazu koju je prilično dosledno održavao još od vremena kad je glumio u serijalu "Born", ali nije imao baš onu definiciju koju biste očekivali od epskog junka.

Da bi postigao željeni izgled, glumac je morao za pet meseci da izgubi oko 9 kg masnog tkiva i da zadrži što više mišićne mase.

To su postigli uz pomoć četiri treninga snage nedeljno, pri čemu su dva dana bila posvećena gornjem, a dva dana donjem delu tela uz jedan dan kardio-metaboličkog treninga sredinom nedelje.

Svaki trening se sastojao od šest do osam vežbi i trajao je 45 do 60 minuta.

Gornji deo tela su "radili" ponedeljkom i četvrtkom, a donji utorkom i petkom, čime su svakom delu tela osigurali najmanje 72 sata za oporavak.

Tokom treninga za gornji deo tela kombinoval su vežbe guranja i povlačenja, pri čemu su na svakom treningu obuhvatili prsa, leđa, ramena, bicepse i tricepse. Takođe su se smenjivali horizontalni i vertikalni pokreti iz treninga u trening, čime su mišiće podsticali na rad u različitim pokretima.

Ishrana Meta Dejmona

Što se tiče ishrane, Met Dejmon je rekao da se ona bazira na izbacivanju glutena i da se uz pomoć treninga i ishrane vratio na težinu koju je imao u srednjoj školi.

Met Dejmon Foto: George Napolitano / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Pripreme za ulogu je počeo sa oko 84 kilograma, a završio sa oko 75 kilograma što znači da je izgubio 9 kg.

- Nisam to napravio na nezdrav način- rekao je Damon za People.

Met Dejmon je opisao kako je pratio rutinu u kojoj su se porcije hrane merile i svaki aspekt njegove ishrane pažljivo pratio.

Kako kaže, tek tada je video koliko namirnica i napitaka sadrži gluten.

- Nalazi se u mnogim stvarima, ali postoji mnogo sjajnih stvari u kojima se ne nalazi- rekao je, pre nego što je pomenuo pirinač i krompir.

Međutim, Dejmon je priznao da mu nije bilo lako da se odrekne glutena

- Slušaj, morao sam da se odreknem piva. To je bilo teško- rekao je nedavno u podkastu i dodao da glutena ima i u hlebu, testenini, pici i mnogim stvarima koje voli da jede.

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