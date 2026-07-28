Iz ishrane je izbacio samo jedno: Kako je Met Dejmon za 5 meseci smršao 9 kg i transformisao se u Odiseja?
Film "Odiseja" reditelja Kristofera Nolana veoma brzo je osvojio srce publike, a ovaj projekat, koji je zasnovan na istoimenom antičkom epu starogrčkog pesnika Homera, tokom prvog vikenda prikazivanja u bioskopima je ostvario zaradu od 264,1 milion dolara.
Odlična glumačka postava stoji iza ovog filma, a glavnu ulogu Odiseja igra Met Dejmon. On nije imao mnogo vremena za pripremu, ali je uz pomoć ličnog trenera i fizioterapeuta Gabea Stumpa za samo pet meseci doveo telo u formu dostojnu grčkog junaka.
Kako i sam kaže, ovaj film je nešto najteže na čemu je radio.
- Ovo je daleko najteži i najzahtevniji film u kojem sam ikada učestvovao. Svi uključeni u projekat dali su sve od sebe i pomerali su granice onoga što su mislili da je moguće. Zaista je više delovalo kao ekspedicija nego kao snimanje filma. A ako vam je bilo hladno i bili ste mokri, samo biste se okrenuli i videli da je Krisu Nolanu jednako hladno i da je jednako mokar te da i on prolazi istu stvar- ispričao je glumac za People.
Trening Meta Dejmona
A priprema za ulogu Odiseja je takođe bila veoma isrcpna i ozbiljna.
Postoje brojne interpretacije kako bi trebalo da izgleda Odisej, ali gotovo u svim opisima grčkog junaka se pominju njegova široka ramena i grudi, kao i ruke.
Kako je Met Dejmon ispričao, Kristofer Nolan mu je podrobno objasnio kako želi da izgleda Odisej koga će on glumiti.
- Samo želim da izgleda vitko i snažno kao neko ko je veteran Trojanskog rata i može da se snađe, ali ne bi propustio obrok ako bi mu ga ponudili-prisetio se glumac i dodao da je takav vid forme najteže postići.
Da bi to ostvario, radio je sa ličnim trenerom i fizioterapeutom Gabeom Stampom, koji se prisetio kako je izgledala njihova saradnja.
- Počeo sam da radim s njim odmah nakon što je izašao film Air, u kojem glumi izvršnog direktora Najka, koji je pomalo bucmast. Nakon toga usledili su filmovi "The Ripa" i "The Instigators", u kojima nije bilo potrebe za fizičkim promenama. Tokom poslednje tri godine uglavnom smo radili na opštoj kondiciji. Više smo razmišljali o dugovečnosti, o tome da ostane funkcionalan i zdrav- ispričao je Stamp kako je izgledala njegova saradnja sa Metom Dejmonom.
Otkrio je da je na početku priprema za Odiseju, Met Dejmon imao čvrstu mišićnu bazu koju je prilično dosledno održavao još od vremena kad je glumio u serijalu "Born", ali nije imao baš onu definiciju koju biste očekivali od epskog junka.
Da bi postigao željeni izgled, glumac je morao za pet meseci da izgubi oko 9 kg masnog tkiva i da zadrži što više mišićne mase.
To su postigli uz pomoć četiri treninga snage nedeljno, pri čemu su dva dana bila posvećena gornjem, a dva dana donjem delu tela uz jedan dan kardio-metaboličkog treninga sredinom nedelje.
Svaki trening se sastojao od šest do osam vežbi i trajao je 45 do 60 minuta.
Gornji deo tela su "radili" ponedeljkom i četvrtkom, a donji utorkom i petkom, čime su svakom delu tela osigurali najmanje 72 sata za oporavak.
Tokom treninga za gornji deo tela kombinoval su vežbe guranja i povlačenja, pri čemu su na svakom treningu obuhvatili prsa, leđa, ramena, bicepse i tricepse. Takođe su se smenjivali horizontalni i vertikalni pokreti iz treninga u trening, čime su mišiće podsticali na rad u različitim pokretima.
Ishrana Meta Dejmona
Što se tiče ishrane, Met Dejmon je rekao da se ona bazira na izbacivanju glutena i da se uz pomoć treninga i ishrane vratio na težinu koju je imao u srednjoj školi.
Pripreme za ulogu je počeo sa oko 84 kilograma, a završio sa oko 75 kilograma što znači da je izgubio 9 kg.
- Nisam to napravio na nezdrav način- rekao je Damon za People.
Met Dejmon je opisao kako je pratio rutinu u kojoj su se porcije hrane merile i svaki aspekt njegove ishrane pažljivo pratio.
Kako kaže, tek tada je video koliko namirnica i napitaka sadrži gluten.
- Nalazi se u mnogim stvarima, ali postoji mnogo sjajnih stvari u kojima se ne nalazi- rekao je, pre nego što je pomenuo pirinač i krompir.
Međutim, Dejmon je priznao da mu nije bilo lako da se odrekne glutena
- Slušaj, morao sam da se odreknem piva. To je bilo teško- rekao je nedavno u podkastu i dodao da glutena ima i u hlebu, testenini, pici i mnogim stvarima koje voli da jede.
(Kurir.rs/Glossy)
VIDEO: Grumica Hristina Popović smršala 30 kilograma